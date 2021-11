Le secrétaire d’État à la mise à niveau, Michael Gove, a déclaré aujourd’hui qu’il était convaincu que le Royaume-Uni n’adopterait pas l’article 16 dans l’impasse sur le Brexit avec l’UE. Le gouvernement britannique menace de suspendre certaines parties de l’accord commercial sur le Brexit, car le Premier ministre Boris Johnson et Lord David Frost soutiennent que le protocole d’Irlande du Nord ne fonctionne pas. M. Gove a déclaré hier : « Tout le monde reconnaît que l’application du protocole en ce moment perturbe le commerce et cause au moins des désagréments aux citoyens d’Irlande du Nord. « Je crois qu’il y a une approche constructive qui est adoptée par le [European] Commission et Lord Frost ont signalé que même si, bien sûr, il est toujours possible que l’article 16 doive être invoqué, nous sommes convaincus que nous pourrons progresser sans lui.

La menace d’une guerre commerciale entre le Royaume-Uni et l’UE se profile, mais Jonathan Portes, professeur d’économie et de politique publique au King’s College, a déclaré à Express.co.uk que cela aurait des conséquences désagréables pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Il a déclaré: « Ce que nous avons vu au cours des derniers jours, c’est que le gouvernement britannique se rend compte des conséquences très désagréables s’il abuse de ses mains et déclenche l’article 16.

« Une fois que vous démarrez une guerre, il est difficile de l’arrêter, car aucune des deux parties ne veut être perçue comme perdante, ce qui serait très dommageable. »

Le professeur Portes a expliqué que l’UE pourrait emprunter un certain nombre de voies différentes pour frapper l’économie britannique.

Il a poursuivi: « Ce que l’UE peut faire pour riposter n’est pas tout à fait clair, mais elle peut suspendre la décision d’équivalence actuelle sur l’accès aux données qui permet aux entreprises de transférer des données de l’UE vers le Royaume-Uni, ce qui serait assez dommageable pour certains Royaume-Uni. entreprises.

« Cela pourrait appliquer les procédures douanières de manière plus stricte. Dans la loi, il existe un certain degré de discrétion quant à la rigueur avec laquelle vous pouvez appliquer chaque formalité, de sorte qu’ils pourraient accélérer cela et rendre la vie plus difficile aux exportateurs britanniques.

« La légalité de cela n’est pas claire, mais l’UE pourrait également imposer des tarifs ciblés sur les pièces automobiles, ce qui serait également très dommageable. »

L’UE a averti cette semaine qu’une « véritable urgence » était nécessaire pour résoudre le différend sur le fonctionnement du protocole d’Irlande du Nord.

Mais le professeur Portes fait valoir que la situation pourrait être encore plus urgente pour le Royaume-Uni, car une guerre commerciale serait plus dommageable au nord de la Manche.

L’expert a prévenu que l’UE a plus de « pouvoir ».

Il a déclaré: « Le bon sens dit ici que l’UE est beaucoup plus grande que nous, qu’elle a le plus de poids ici, et nous savons que certaines des affirmations selon lesquelles l’industrie automobile allemande forcerait l’UE à faire des concessions pendant les négociations sur le Brexit ont fini par être absurdité.

M. Sefcovic a appelé le gouvernement britannique à « faire un pas clair vers nous dans le domaine sanitaire et phytosanitaire. [SPS] contrôles pour rendre la pareille au grand pas fait par l’UE ».

Il a ajouté : « Il est essentiel que le récent changement de ton débouche désormais sur des solutions concrètes communes dans le cadre du protocole.

«Cela reste le cas en particulier pour l’approvisionnement ininterrompu à long terme de médicaments de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

« Il y a une véritable urgence. Nous nous félicitons des progrès réalisés cette semaine. Nous devons maintenant aller de l’avant et faire passer ce problème crucial.

« C’est un vrai test de bonne volonté politique. L’UE, pour sa part, est convaincue que la solution que nous proposons, répondant à toutes les préoccupations soulevées par l’industrie, apporterait la clarté nécessaire et favoriserait une dynamique politique positive.»