La guerre contre la liberté de l’administration Biden ⋆ .

En 2014, Eric Garner a perdu la vie après qu’un étouffement lui ait été imposé par un policier du département de police de New York.

Au lendemain de la mort de Garner, les fidèles gauchistes sont sortis pour dénoncer le racisme contre la police tout en ignorant leurs mains dans sa mort en poussant leur état de nounou.

Le «crime», la vente de cigarettes en vrac, a conduit à l’interaction entre Garner et la police. Un marché noir créé par des nounous de gauche. À New York, la taxe de vente sur un paquet de cigarettes était de 5,85 $, ce qui s’ajoute aux taxes fédérales, que l’administration Obama a augmenté à 1,01 $ le paquet de 0,62 cent. Le vrai crime de Garner a été de ne pas avoir payé sa rançon au gouvernement pour pouvoir faire des affaires dans un pays prétendument libre.

Oui, la mort de Garner était un meurtre commis par le gouvernement. Certes, on peut remettre en question les actions du policier. Certes, cela vaut la peine d’interroger quiconque est prêt à exercer de la force sur un être humain non violent. Cependant, il n’y avait aucune preuve de racisme et aucune preuve totale que la gauche a tué Garner avec son désir sans fin de contrôler les gens, ce qui permet à la police d’utiliser la force contre le public.

«Il est mort parce qu’aux yeux de l’État, il a remis en question leur autorité pour faire appliquer les lois tyranniques», a écrit Jack Perry. «Ce qui est sombre et ironique, c’est que les libéraux protestent contre la mort d’Eric Garner, mais les libéraux sont la raison pour laquelle Eric Garner est mort.

Avance rapide de sept ans jusqu’à la semaine dernière, le 29 avril, et la gauche est toujours nourrice. Le président Joe Biden et sa Food and Drug Administration (FDA) demandent une interdiction fédérale des cigarettes mentholées et des cigares aromatisés.

Dans une déclaration scandaleuse de Janet Woodcock, la commissaire par intérim de la FDA de Biden, elle affirme que cette décision vise à protéger les mêmes personnes qui vont faire face à des menaces de blessures physiques, d’emprisonnement et peut-être même de mort de la part de l’État en raison de l’interdiction. .

«Grâce à ces actions, la FDA contribuera à réduire considérablement l’initiation des jeunes, à augmenter les chances de sevrage tabagique chez les fumeurs actuels et à remédier aux disparités en matière de santé vécues par les communautés de couleur, les populations à faible revenu et les personnes LGBTQ +, qui sont tous beaucoup plus susceptibles d’utiliser ces produits du tabac », a déclaré Woodcock dans un communiqué de presse de la FDA.

Oh, et les bureaucrates non élus de la FDA admettent ouvertement qu’ils sont nos dirigeants et le peuple n’a pas son mot à dire dans leur gouvernement car il loue son autorité comme «l’un des outils de réglementation du tabac les plus puissants que le Congrès a donnés à l’agence».

Cette interdiction créera encore un autre marché noir, comme celui qui a conduit à la mort de Garner. Et la mère de Garner, Gwendolyn Carr, le sait.

En 2019, Carr s’est opposé à une interdiction similaire du menthol proposée à New York: «Nous vous exhortons à porter une attention très particulière aux effets involontaires d’une interdiction des cigarettes au menthol et à ce que cela signifierait pour les communautés de couleur.»

Le Massachusetts a déjà interdit les cigarettes mentholées et l’inévitable marché noir a déjà été créé. Le secrétaire de la Boston Convenience Store Owners Association, Humayun Morshed, a déclaré au Boston Globe: «Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés en ce moment est que les gens sortent de l’État, achètent des cigarettes, viennent devant les magasins et vendent.»

De l’échec de la prohibition de l’alcool à l’échec de la guerre contre la drogue, le peuple américain paie une grosse facture pour l’État nourricier tout en perdant sa liberté. Mais ce n’est pas un échec pour les prohibitionnistes dont le simple objectif est de vous contrôler.

Après tout, Biden a rédigé le projet de loi sur la criminalité de 1994 qui a conduit à l’incarcération de masse, et la vice-présidente Kamala Harris adore enfermer les gens dans des cages, comme on l’a vu au cours de sa carrière de procureure générale de Californie.

