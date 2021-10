La guerre contre l’enfant à naître est plus forte que jamais, mais le mouvement pro-vie l’est aussi

L’éditeur fédéraliste Ben Domenech a qualifié la culture de l’avortement des États-Unis de « l’un des régimes d’avortement les plus radicaux au monde » sur « Primetime » de Fox News vendredi soir. Pourtant, l’hostilité de notre pays envers les enfants à naître a stimulé une énergie dans le mouvement pro-vie « contrairement à tout ce que nous avons jamais vu auparavant », a déclaré Domenech.

Vingt-sept pays européens limitent l’avortement électif à 12 semaines de gestation, alors que les États-Unis ne se classent qu’avec des pays comme la Chine et la Corée du Nord où l’avortement est légal jusqu’à quelques instants avant qu’un enfant ne prenne son premier souffle.

«Pour cela, vous devez regarder nos égaux moraux dans des pays comme la Chine ou la Corée du Nord. Pourquoi l’Amérique a-t-elle persisté dans ce régime extrême alors même que le reste du monde s’est réveillé à la réalité morale de ce que l’avortement fait aux familles et aux sociétés », a déclaré Domenech. « C’est une histoire compliquée mais c’est aussi très simple, vraiment. Beaucoup d’entre nous ont été prêts à détourner le regard dans une vaste industrie de forces puissantes dans notre pays et ont travaillé très dur pour s’assurer que nous le fassions. »

« L’énergie du mouvement pro-vie ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. L’avortement n’est plus accepté comme un bien irréprochable… Des décennies d’images échographiques sur des réfrigérateurs et des femmes assez courageuses pour parler de fausse couche et de perte ont le pouvoir de faire changer les esprits. @bdomenech pic.twitter.com/31jKRLWXWN – Le fédéraliste (@FDRLST) 9 octobre 2021

L’avortement est au sommet des priorités de la gauche, « un élément de foi auquel ils sont attachés plus fort que toute conviction religieuse », a déclaré Domenech.

« Depuis le moment où Roe v. Wade a court-circuité la conversation juridique sur l’avortement, la gauche pro-avortement s’est efforcée de faire croire au pays des choses qui ne sont tout simplement pas vraies », a déclaré Domenech.

« Ils prétendaient qu’ils voulaient que les avortements soient rares. Ils prétendaient qu’ils n’en profitaient pas. Ils ont nié avoir vendu des organes. Ils ont refusé de reconnaître la science de ce que nous savons sur les bébés à naître, totalement inconnus des auteurs de Roe d’ailleurs. Ils ont ignoré l’impact terrible et tragique sur les familles les plus pauvres et les plus vulnérables et sur la communauté noire en particulier. Chaque année, plus de familles noires sont avortées que nées à New York et cela leur convient », a-t-il déclaré.

Domenech a fustigé les médias d’entreprise pour leur couverture du problème comme indiscernable des communiqués de presse de Planned Parenthood, et pour être « non seulement universellement pro-choix mais évidemment pro-avortement ».

Mais malgré l’obscurité, Domenech a déclaré qu’il pensait qu’il y avait eu un changement d’énergie derrière le mouvement pro-vie.

L’énergie du mouvement pro-vie ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. L’avortement n’est plus accepté comme un bien irréprochable. Le mouvement criez votre avortement où les femmes sont encouragées par le lobby de l’avortement à se vanter de tuer leurs enfants semble désespéré et triste. Des décennies d’images échographiques sur des réfrigérateurs et des femmes assez courageuses pour parler de fausse couche et de perte ont le pouvoir de faire changer les esprits. Lorsque l’Islande dit qu’elle a éradiqué le syndrome de Down, les bonnes personnes grincent des dents parce que nous savons ce que cela signifie vraiment.

C’est grâce au travail déterminé dans le droit et la politique des militants pro-vie que l’Amérique est à la croisée des chemins sur la question que beaucoup « pensaient autrefois impossible ». L’animateur a ensuite conclu avec émotion en demandant à son public de réfléchir à ce qu’il sait être vrai de la vie humaine.

« Ce dont nous discutons ce soir est la question la plus fondamentale pour nous, si les vies à naître qui prennent racine ici en Amérique sont des personnes uniques avec le droit de respirer et de s’épanouir ou si ce sont des non-personnes, des vies indignes de la vie, des mauvaises herbes humaines comme prévu la parentalité Margaret Sanger les a appelés dont la destruction est un bien public », a déclaré Domenech.

« La mission qui nous dit de détruire une vie est de détruire un monde entier. Les mondes qui auraient été avec cette vie signifiaient. Regardez dans votre cœur, vous savez que cela est vrai », a-t-il conclu.

Reagan Reese est stagiaire à The Federalist et étudiant au Hillsdale College étudiant la rhétorique, l’adressage public et le journalisme. Elle joue dans l’équipe universitaire de softball et vous pouvez la suivre sur Twitter @reaganreese_.