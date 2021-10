la guerre contre les jetons et les interdictions de crypto-monnaie

Depuis la chute du premier token en 2009, c’est une bataille pour le contrôle dans le monde numérique. Cette guerre a généralement une base financière, car les pays tentent d’assurer un contrôle et un contrôle accrus sur les échanges décentralisés et les crypto-monnaies.

Voici un bref aperçu de quelques points de vue différents de pays qui ont essayé de fermer la porte aux crypto-monnaies.

Un bref regard sur la haine

Nous jetterons un regard fondamental sur l’histoire des crypto-monnaies pour ceux qui connaissent moins les détails qui peuvent affecter les perspectives géographiques et géopolitiques. Pour ceux qui sont moins familiers avec les crypto-monnaies et leur histoire, nous plongerons rapidement dans : la première crypto-monnaie à nous bénir était Bitcoin en 2009. Commençant comme une idée sur papier, il est devenu une pièce et une chaîne de 50 000 $ plus. blocs qui se retrouvent sur le marché boursier de New York par le biais des ETF.

Avec son augmentation de 9 000 000% au cours de la dernière décennie, il est sûr de dire que Bitcoin est le fondateur et le début de cette guerre.

Au fil du temps et de la croissance de Bitcoin, de plus en plus de pièces ont commencé à émerger et à faire leur marque dans le monde de la monnaie numérique. En 2013, la Chine a tenté d’interdire la monnaie et de la qualifier de monnaie insuffisante et illégale.

À un niveau élevé, ce qui fait de ces pièces un produit de contrôle, c’est la possibilité d’utiliser ces pièces sur le Web pour acheter et acheter beaucoup de choses, à la fois en ligne et hors ligne. En plus de cela, c’est devenu la nouvelle « ruée vers l’or », car les investisseurs, jeunes et moins jeunes, ont apprécié les gains et la croissance de ces pièces, en particulier Bitcoin.

Bitcoin a longtemps été positionné comme le meilleur chien et visage des crypto-monnaies – BTC sur TradingView.com

La première à avoir promulgué une interdiction officielle a été la banque centrale bolivienne, car elle a interdit toutes les formes de monnaie qui n’étaient pas réglementées par le gouvernement, y compris Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans le monde en juin 2014. Depuis lors, de nombreux autres pays Ils ont créé des failles et les lois pour réglementer et/ou interdire ces devises.

L’Égypte n’a pas encore officialisé l’interdiction, mais selon la charia, toutes les crypto-monnaies sont interdites. selon la loi islamique. De nombreux pays craignent que ces devises ne deviennent plus dommageables que d’aider leur économie, et la « guerre » autour des crypto-monnaies a conduit certains pays à promulguer des lois en conséquence.

La dernière « guerre » : l’interdiction de la Chine

Cette année, la Chine a de nouveau fait la une des journaux en interdisant indéfiniment toutes les crypto-monnaies et l’extraction de crypto-monnaie. Le gouvernement chinois a demandé aux banques et aux bourses de fermer les activités liées à la crypto-monnaie. Ce n’est vraiment pas une surprise après ses tentatives remontant à 2013 ; entre-temps, son approche (ou une approche similaire) a également été adoptée par des pays comme la Turquie, l’Algérie, le Bangladesh, l’Égypte et la Bolivie. De plus, le Royaume-Uni a laissé tomber Binance pour non-respect des exigences en matière de blanchiment d’argent.

Il est particulièrement difficile pour les pays, les États et les villes du monde entier de réguler et de surveiller l’activité sur la blockchain, et la façon dont nous utilisons cette nouvelle forme de monnaie, soulignée par sa mystique et sa capacité à rester sous le radar lorsqu’il s’agit de prendre des minutes.

Quels pays se battront dans cette nouvelle ère de guerre financière ?