La guerre contre les normes, a réveillé l’édition de l’armée américaine ⋆ .

L’armée américaine a apparemment décidé de classer les scores selon la norme de genre sur le test qu’elle administre pour l’aptitude au combat. D’après ce que je comprends de ce rapport du Washington Post, plutôt que de comparer les scores des hommes et des femmes, les femmes seront jugées en fonction de leurs performances par rapport aux autres femmes.

Ce changement radical est une réponse au fait sans surprise que les femmes échouent de manière disproportionnée au test d’aptitude au combat de l’armée. Le test en question évalue les soldats dans six événements: des ascenseurs morts, une course de deux milles, des pompes, une course de navette, un lancer de médecine-ball et des plis de jambes, dans lesquels les soldats doivent se suspendre à une barre et mettre les genoux aux coudes. . Environ 54% des femmes et 7% des hommes ont échoué au test l’année dernière.

Ainsi, au nom de «l’équité», les femmes pourront passer par de bons scores par rapport aux autres femmes, pas en termes absolus.

Déterminer qui est apte au combat en partie sur la base du sexe, plutôt que uniquement sur la forme physique réelle, est une idée folle. La dure réalité est qu’une armée qui abaisse sa norme d’aptitude au combat au nom de l’équité entre les sexes (ou pour toute autre raison étrangère) est une armée qui risque de devenir inapte au combat.

Ce point de vue de bon sens est partagé par le capitaine Kristen Griest, qui a marqué l’histoire en 2015 en tant que l’une des deux premières femmes à avoir obtenu leur diplôme de la célèbre école difficile des Rangers de l’armée. Le Post note que le capitaine Griest a évité les projecteurs médiatiques pendant des années. Cependant, la folie des scores de fitness au combat normatifs de genre l’a amenée à s’exprimer.

Dans une colonne pour le Modern War Institute à West Point, Griest a déclaré:

Ne pas exiger des femmes qu’elles satisfassent à des normes égales en matière d’armes de combat compromettra non seulement leur crédibilité, mais mettra également ces femmes, leurs coéquipiers et la mission en danger.

Le capitaine sait de quoi elle parle. Elle a été la première femme à diriger une compagnie de fantassins, commandant la 82nd Airborne Division à Fort Bragg, Caroline du Nord. Elle a déployé deux fois en Afghanistan.

Naturellement, les commentaires de Griest ont suscité des critiques de la part des wokerati. Jerri Bell, qui a servi dans la marine dans les années 1990, a accusé Griest «d’intérioriser la misogynie».

Ceci, cependant, est insultant. Ce n’est pas un argument.

Le lieutenant-colonel Lisa Jaster, qui a également réussi le cours du Ranger, a eu la bonne réponse au non-argument de Bell. Elle a dit qu’il était misogyne d’avoir des lignes directrices distinctes pour les hommes et les femmes. Elle a ajouté:

C’est très frustrant pour ceux d’entre nous qui veulent être considérés comme des égaux et des pairs. Il met un astérisque automatique à chacune de nos réalisations.

Pour paraphraser un vieil adage, ceux qui peuvent faire, ceux qui ne peuvent pas se plaindre de «l’iniquité».

Et nous autres souffrons de l’érosion de l’excellence, et peut-être même de la compétence, institution après institution.