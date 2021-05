La guerre craint alors que la Chine jure une «punition» à l’Australie pour son soutien à Taiwan – «Grèves à long terme» | Monde | Nouvelles

L’Australie entretient des relations solides avec Taiwan et soutient l’indépendance du pays par rapport à la Chine continentale. En réponse, les médias d’État de Pékin ont menacé de frapper les bases militaires de Canberra comme «punition» pour leur soutien à Taiwan.

Le Global Times, un média d’État chinois, a averti les «faucons australiens» de ne pas s’impliquer avec Taiwan.

Hu Xijin, rédacteur en chef du média, a déclaré: «Je suggère que la Chine fasse un plan pour imposer des sanctions de représailles contre l’Australie une fois qu’elle interfère militairement dans la situation trans-détroit.

“Le plan devrait inclure des frappes à longue portée sur les installations militaires et les installations clés pertinentes sur le sol australien s’il envoie réellement ses troupes dans les zones offshore de la Chine et combat contre l’APL (Armée populaire de libération).”

Le rédacteur en chef a ensuite ajouté que Pékin devait envoyer un message fort pour «dissuader les forces extrêmes de l’Australie» de «commettre des actions irresponsables».

Peter Dutton, ministre australien de la Défense, n’a pas exclu un conflit avec la Chine sur l’indépendance de Taiwan, mais a ajouté qu’il espérait que les gouvernements pourront maintenir de «bonnes relations».

S’adressant aux initiés d’ABC: «La Chine a été très claire sur la réunification et c’est un de ses objectifs de longue date. Ils ont été très clairs sur cet objectif.

«Les gens doivent être réalistes à propos de l’activité. Il y a militarisation des bases dans toute la région.

«De toute évidence, il y a une activité importante et une animosité entre Taiwan et la Chine.»

Récemment, la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine a déclaré qu’elle «suspendrait indéfiniment» toutes les activités menées dans le cadre du dialogue économique stratégique Chine-Australie.

Elle a suivi Beijing qui a suspendu ou imposé des restrictions sur les importations australiennes, telles que le charbon, le bœuf et le bois.

L’agence de planification économique a déclaré qu’elle avait pris la décision parce que «l’état d’esprit de la guerre froide et la discrimination idéologique» de Canberra avaient perturbé la coopération.

Xie Maosong, chercheur principal à l’Institut chinois pour l’innovation et la stratégie de développement de l’Académie chinoise des sciences, a déclaré au South China Morning Post: «Contrairement à d’autres pays qui ont des conflits avec la Chine, les motivations de l’Australie sont idéologiques et pensent pouvoir se séparer. coopération économique à partir de la confrontation idéologique. »

Le professeur Joe Siracusa, professeur à l’Université Curtin et analyste politique, a également averti Sky News Australia La Chine doit simplement bloquer et perturber les voies maritimes vers l’Australie pour porter un coup dur.

Il a dit que cela signifierait que l’Australie “mourrait d’une mort lente et persistante” alors que les deux nations se sont disputées à cause de bonnes exportations et des sondes Covid.

Le professeur Siracusa a ajouté: «Personne ne va envahir l’Australie, personne ne va passer par la tête de Sydney avec des troupes de combat.

“Tout [China] va faire est juste d’étouffer l’Australie en bloquant les voies maritimes et la communication et l’Australie mourra d’une longue mort.

“Donc ça ne va pas être dramatique, d’un autre côté, l’Australie a un rôle important à jouer.

“Les petites et moyennes puissances ont toujours cette capacité d’être des interlocuteurs dans les querelles entre les grandes puissances.”