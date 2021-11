La guerre craint alors que la Chine lance une nouvelle tactique dans le conflit frontalier avec l’Inde | Monde | Nouvelles

Tensions indo-chinoises : des affrontements militaires potentiels discutés par un expert

La cause première est une frontière contestée mal définie, longue de 3 440 km (2 100 milles). Les rivières, les lacs et les calottes enneigées le long de la frontière signifient que la ligne peut changer, mettant les soldats face à face à de nombreux endroits, déclenchant une confrontation. Les deux pays sont également en concurrence pour construire des infrastructures le long de la frontière, également connue sous le nom de Ligne de contrôle réel, selon les rapports de la BBC.

Un membre du parlement du parti indien Bharatiya Janata (BJP), Tapir Gao, a déclaré au Daily Telegraph que la Chine avait construit des maisons sur des terres indiennes.

Gao a déclaré : « La Chine a occupé notre territoire… Ils ont construit plus de 100 maisons », citant un nouveau village qui, selon lui, était situé sur les rives de la rivière Tsari Chu dans le district du Haut Subansiri de l’Arunachal Pradesh.

Les responsables pensent que la Chine construit actuellement plus de 600 villages de ce type le long de l’ALC, selon des informations.

La région est isolée avec des conditions météorologiques difficiles, mais les villages comprennent des infrastructures de haute qualité telles que des routes, de l’eau, de l’électricité et un réseau de communication pour attirer de nouveaux résidents.

Selon le groupe de réflexion de la Fondation internationale Vivekananda, un habitant d’un village de défense des frontières a déclaré au Tibet Daily qu’il avait reçu diverses subventions s’élevant à 30 000 yuans (3 500 £) par an pour y vivre.

Les deux pays n’ont mené qu’une seule guerre, en 1962, lorsque l’Inde a subi une défaite. (Image : .)

Les tensions latentes comportent des risques d’escalade. (Image : .)

Konchok Stanzin, un conseiller de la région frontalière du Ladakh en Inde, a déclaré : « La Chine attire les habitants en leur offrant des conditions de vie meilleures afin qu’ils viennent vivre dans les zones frontalières contestées et créent des colonies permanentes. Ce faisant, la Chine s’empare de nos terres et revendique également des droits souverains sur les terres contestées. »

Des points de vue similaires ont été repris par plusieurs habitants.

Ces villages ont un « double usage », a suggéré Stanzin – fonctionnant à la fois comme des colonies résidentielles permanentes sur des terres contestées et comme des stations militaires en temps d’hostilités.

Stanzin presse New Delhi d’investir dans des infrastructures similaires le long de la frontière.

Malgré les témoignages de résidents locaux et de politiciens, le gouvernement indien nie que la Chine ait construit sur le territoire indien.

Le chef du Congrès de l’opposition, Manish Tiwari, a déclaré : « Le BJP est piégé dans sa propre rhétorique de nationalisme musclé. Et maintenant, alors que les Chinois sont assis sur le territoire indien depuis 15 mois… le BJP est incapable de dire la vérité à la nation parce que cela signifierait alors qu’ils ont concédé le territoire indien à la Chine. Donc toutes sortes d’excuses sont avancées, comme… qu’ils [China] sommes [only building] de leur côté du LAC. »

Le gouvernement indien nie que la Chine ait construit sur le territoire indien. (Image : .)

La cause première est une frontière contestée mal définie, longue de 3 440 km (2 100 milles). (Image : .)

Tiwari a suggéré que cela faisait le jeu de Pékin car cela leur permettait de poursuivre leurs tactiques sans contestation.

L’observateur de la Chine, Brahma Chellaney, a déclaré que la situation dans l’Himalaya ressemblait de plus en plus à la mer de Chine méridionale, où la Chine a poussé des politiques expansionnistes et construit dans des zones contestées.

Chellaney a déclaré : « La vague de construction de villages est conçue dans un but : en créant des colonies civiles dans des zones frontalières désolées et auparavant inhabitées qui sont contestées ou occupées de force par elle, la Chine cherche à faire valoir ses droits en vertu du droit international. En d’autres termes, il a entrepris une action illégale dans l’intention de légitimer ses revendications territoriales.

Le 24 octobre, la Chine a adopté une nouvelle loi qui permet essentiellement à l’État d’améliorer les infrastructures dans les zones frontalières et de permettre l’installation des personnes.

Il entrera en vigueur le 1er janvier.

Xi Jinping (Image : Express)

Pravin Sawhney, l’un des meilleurs analystes stratégiques de l’Inde, a déclaré : « Ces villages font partie de la guerre légale de la Chine et la nouvelle loi sur les frontières fournira une base légale à ces villages. Cela signifie que la Chine revendiquera légalement tout le territoire qu’elle considère comme son territoire souverain, comme elle considère l’Arunachal Pradesh comme le sud du Tibet.

Selon les rapports, la Chine a fourni 30,1 milliards de yuans pour ces villages.

L’Armée populaire de libération mène également des exercices de chars réguliers près du LAC et a empêché les troupes indiennes d’effectuer des patrouilles aux points chauds dans les plaines de Depsang, une zone revendiquée par la Chine au-delà de la ligne de 1959, rapporte The Telegraph.

Cette démonstration de force fait suite à l’échec récent du 13e cycle de pourparlers entre Pékin et Delhi sur la région frontalière de l’Himalaya, où 20 soldats ont été tués dans des combats au corps à corps brutaux l’année dernière.

La guerre pourrait être dévastatrice étant donné que les deux parties sont des puissances nucléaires établies. (Image : .)

Cela signifie qu’au lieu de retirer les forces de la frontière au cours de l’hiver rigoureux, jusqu’à 50 000 soldats indiens resteront en ligne pour une deuxième année consécutive.

Les deux pays n’ont mené qu’une seule guerre, en 1962, lorsque l’Inde a subi une défaite.

Mais les tensions latentes impliquent un risque d’escalade – et cela peut être dévastateur étant donné que les deux parties sont des puissances nucléaires établies.

Il y aurait également des retombées économiques car la Chine est l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Inde.