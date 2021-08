La guerre dans le football espagnol continue : la RFEF considère l’accord CVC-LNFP totalement illégal

Hier, le Real Madrid a annoncé qu’il allait engager une action en justice contre le président de la Liga Javier Tebas et le fonds CVC, à la suite de l’annonce majeure de la Ligue concernant un accord financier massif qui pourrait nuire à long terme aux équipes espagnoles – et qui donne à CVC le pouvoir d’accéder aux actifs du Real Madrid, de Barcelone et de l’Athletic Club.

Aujourd’hui, la Fédération espagnole de football (RFEF) a porté un nouveau coup de marteau aux plans de Javier Tebas, publiant une déclaration qui dit essentiellement que l’accord de CVC avec la Liga n’était pas légal :

La Fédération royale espagnole de football a eu l’occasion d’examiner avant l’Assemblée de demain et avec une marge de seulement 48 heures la documentation fournie – on ne sait si de manière complète – par la LNFP qui structure l’opération envisagée par elle et CVC. Cette opération, réalisée en l’absence de la moindre publicité et concours dans la sélection de l’adjudicataire, comporte deux volets : celui lié à la commercialisation des droits audiovisuels, d’une part ; et le reste des entreprises du LNFP, qui constituent un ensemble hétérogène, d’autre part.

Concernant les accords entre la LNFP et la CVC relatifs aux droits audiovisuels des clubs et sociétés sportives, la RFEF doit exprimer son opposition. Non seulement pour des raisons juridiques, qui généreront sans aucun doute de nombreux litiges dérivés de l’accord et peuvent mettre en doute sa propre viabilité, puisqu’il est destiné à forcer certaines institutions juridiques à l’extrême ; mais aussi pour des raisons économiques, puisque les droits des clubs et des SAD sont lourdement taxés pendant les cinquante prochaines années en échange d’une petite somme d’argent. Mais le plus important est que l’accord augmente les inégalités et, de manière capitale et définitive, rend impossible une évolution raisonnable du format des compétitions de football professionnel en Espagne. faisant qu’en pratique et en application de l’accord la compétition est pétrifiée sans possibilité d’évolution ou ne peut être modifiée que lorsqu’un tiers extérieur à la structure sportive le décide ou l’accepte, ce qui viole de manière flagrante la loi et le modèle sportif européen. De plus, oubliez les clubs qui jouent des compétitions non professionnelles qui, au moment de leur promotion en compétition professionnelle, verront leurs revenus diminués de la rémunération du CVC, sans avoir obtenu aucun bénéfice de la contribution de cette entité.