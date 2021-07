La guerre de Boris contre les biscuits au chocolat ! Nouvelle taxe sur le sucre et le sel pour déclencher une hausse des prix | Royaume-Uni | Nouvelles

La stratégie alimentaire nationale demande une taxe de 3 £ par kg sur le sucre et une taxe de 6 £ par kg sur le sel vendu pour être utilisé dans les aliments transformés ou dans les restaurants et les entreprises de restauration. La taxe proposée entraînerait une augmentation des prix des friandises telles que le chocolat et les chips.

Une barre de 51 g de Mars coûtant 60 pence pourrait passer à 69 pence sous la taxe de reformulation du sucre et du sel, a rapporté le Daily Mail.

Et un paquet de 266 g de digestifs au chocolat au lait McVities pourrait monter de 1,60 £ à 1,84 £.

Un paquet de 45 g de chips salées Walkers Ready pourrait vous coûter 86 pence, contre 85 pence, si la taxe est appliquée.

Un rouleau de saucisse Greggs pourrait également augmenter de 1 pence à 1,20 £ dans le cadre de la taxe proposée.

Un pack de huit M. Kipling’s French Fancies fait face à une augmentation de prix de 39 pence de 2,10 £ à 2,49 £.

Et une boîte de 750 g de Kellogg’s Frosties pourrait monter de 3 £ à 3,87 £.

Le rapport indique que la taxe proposée pourrait réduire la consommation moyenne de sucre de 4 à 10 g par personne et par jour et la consommation de sel de 0,2 à 0,6 g par personne et par jour, réduisant ainsi de 15 à 38 kcal le nombre moyen de calories consommées par personne et par jour.

Cela pourrait complètement stopper la prise de poids au niveau de la population – ce qui nécessiterait une réduction moyenne de 24 kcal par personne et par jour.

Le rapport dit : « L’arrêt de cette trajectoire est la plus grande chose que nous puissions faire pour protéger l’avenir de notre service de santé.

« L’éducation et la volonté ne suffisent pas. Nous ne pouvons sortir de ce cercle vicieux sans rééquilibrer les incitations financières au sein du système alimentaire.

La taxe inciterait les fabricants à reformuler leurs recettes ou à réduire la taille de leurs portions, selon le rapport.

Il dit : « Les PDG des grandes entreprises alimentaires nous ont dit en privé qu’ils ne pouvaient pas apporter ces changements sans l’intervention du gouvernement.

“Ils ont besoin de règles du jeu équitables s’ils veulent commencer à rendre leurs produits plus sains, sinon la concurrence s’en mêlera et les sapera.”

Le Britannique moyen consomme désormais cinq fois plus de chips qu’en 1972, selon le rapport.

Et le montant du budget d’épicerie d’un ménage consacré aux ingrédients pour les aliments cuisinés à la maison est passé d’une moyenne de 57 pour cent en 1980 à 35 pour cent en 2000.

Pendant ce temps, la part des aliments transformés nécessitant peu de préparation est passée de 26 pour cent à 45 pour cent.

L’examen indépendant du fondateur de Leon, Henry Dimbleby, a suscité des critiques de la part de certains.

La directrice scientifique de la Food and Drink Federation, Kate Halliwell, a déclaré: “Ces taxes ne conduiront pas à la reformulation.

« Les fabricants d’aliments et de boissons réduisent volontairement les matières grasses, le sel et les sucres dans les recettes depuis des décennies, ainsi que la taille des portions, mais il faut du temps pour changer des produits très appréciés. »

Christopher Snowdon, responsable de l’économie du mode de vie au sein du groupe de réflexion sur le marché libre de l’Institute of Economic Affairs, a ajouté : « Une fois de plus, les riches veulent frapper les gens ordinaires avec des taxes furtives, cette fois sur le sucre et le sel.

“De l’aveu même de M. Dimbleby, cette saisie d’argent coûtera aux consommateurs 3 milliards de livres sterling, mais une analyse indépendante suggère que cela coûtera encore plus.

“A une époque d’inflation croissante, après la récession la plus profonde depuis 300 ans, M. Dimbleby a vraiment besoin de lire la salle. Il admet qu’une taxe sur la viande serait impopulaire et régressive.

“Si Boris Johnson est assez stupide pour donner suite à ces recommandations, il découvrira bientôt qu’il en va de même pour la taxation des nutriments de base.”