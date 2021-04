La guerre de demain avec Chris Pratt se dirige vers Amazon Prime Video ⋆ .

Un autre film destiné aux salles de cinéma se dirige désormais vers le monde du streaming!

Si vous êtes comme moi, vous êtes probablement enthousiasmé par la perspective de regarder de nouveaux films dans le confort de votre foyer.

Amazon Studios a annoncé mercredi avoir acquis les droits mondiaux de The Tomorrow Wa de Skydance Media auprès du réalisateur Chris McKay et avec Chris Pratt, également producteur exécutif.

Le film sera lancé exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires le 2 juillet 2021.

Dans The Tomorrow War, «le monde est stupéfait lorsqu’un groupe de voyageurs du temps arrive à partir de l’année 2051 pour délivrer un message urgent: trente ans dans le futur, l’humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle», lit-on dans la logline.

«Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et se joignent au combat.»

«Parmi les personnes recrutées se trouve le professeur de lycée et père de famille Dan Forester (Pratt). Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec une brillante scientifique (Yvonne Strahovski) et son ancien père (JK Simmons) dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète.

Cela semble amusant, non?!

«La guerre de demain sera un événement mondial qui surprendra et ravira nos clients du monde entier», a déclaré Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios.

«Le réalisateur Chris McKay a brillamment conçu cette évasion de science-fiction unique et pleine d’action qui gardera le public sur le bord de son siège et tirera sur les cordes du cœur avec son scénario père-fille.»

«Nous ne pourrions pas être plus heureux de continuer notre relation avec Chris Pratt – qui apporte une telle puissance de star dynamique au film – avec David Ellison et l’équipe de Skydance, alors que nous partageons ce film passionnant avec les fans.

«Je suis tellement fier de cette incroyable distribution et de cette équipe qui a travaillé dans des circonstances difficiles pour créer un film d’action de science-fiction unique et original… quelque chose qui est de plus en plus rare», a déclaré le réalisateur Chris McKay.

«Regarder cette équipe d’acteurs et d’artisans mélanger sans effort l’action, l’horreur, la comédie et le drame était un rêve devenu réalité pour moi… et j’espère ravira le public cet été.»

«C’est fantastique de s’associer à nouveau avec Amazon pour sortir un autre film du canon de Skydance», a déclaré le PDG de Skydance, David Ellison.

«Jen et l’équipe marketing ont eu beaucoup de succès en réalisant des premières de films sur les événements incontournables de la plateforme Amazon et avec Chris Pratt en tête d’affiche, tout passe à un autre niveau.»

C’est certainement amusant d’avoir ces films à la maison en ces temps difficiles. Amazon Prime a déjà eu un succès considérable avec Coming 2 America et Borat Subsequent Moviefilm.

Que pensez-vous des films destinés au grand écran à venir en streaming?

Frappez les commentaires.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.