La guerre de demain de Chris Pratt a attiré une tonne de téléspectateurs sur Amazon, alors apportez la suite

Deuxièmement, vous avez Chris Pratt dans le rôle principal de Dan Forester. L’ancien comique de Parks and Recreation s’est transformé en une véritable star de cinéma. Il incarne Peter Quill/Star Lord dans l’univers cinématographique Marvel, apparaissant dans la série de films Les Gardiens de la Galaxie, ainsi que dans Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame. et le prochain Thor: Love and Thunder. Comme si cela ne suffisait pas à consolider son statut d’homme de premier plan, Chris Pratt joue également le rôle de l’expert en dinosaures Owen Grady dans la série de films Jurassic World aux côtés de Bryce Dallas Howard. Le mec est l’or de la franchise. Le choisir pour diriger une nouvelle série est une évidence, et sa valeur marchande ne devrait pas décliner de si tôt. Jurassic World: Dominion est prévu pour une sortie en 2022, et Guardians of the Galaxy Vol. 3 est en pré-production.