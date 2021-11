La guerre de la culture connaît un succès mitigé dans les courses des commissions scolaires

Les candidats des conseils scolaires opposés aux mandats de masque et aux leçons sur le racisme dans l’histoire des États-Unis ont gagné dans les États rouges et dans certains districts politiquement divisés, mais ont souvent échoué dans leurs tentatives de façonner la politique des districts scolaires sur le nouveau problème de guerre culturelle.

Les résultats mitigés compliquent la situation pour les républicains qui considèrent de plus en plus la lutte pour l’éducation comme un problème galvanisant qui pourrait les aider à influencer les électeurs. Ils soulignent le bouleversement en Virginie du républicain Glenn Youngkin, qui a remporté sa course au poste de gouverneur mardi dans l’État à tendance libérale après avoir fait des griefs en matière d’éducation un élément clé de sa campagne. Certains groupes d’action politique conservateurs ont déclaré avoir remporté des victoires dans les courses aux commissions scolaires où ils ont canalisé de l’argent.

Les gens tiennent des pancartes et chantent lors d’une réunion du conseil scolaire du district scolaire de North Allegheny concernant la politique des masques du district, à l’école secondaire secondaire North Allegheny à McCandless, Pennsylvanie, le 25 août 2021. Les candidats du conseil scolaire s’opposent aux mandats de masque et aux leçons sur le racisme dans l’histoire des États-Unis a gagné dans les États rouges et dans certains districts politiquement divisés, mais a souvent échoué dans ses tentatives de façonner la politique des districts scolaires sur le nouveau problème de guerre culturelle. (Alexandra Wimley/Pittsburgh Post-Gazette via AP, fichier)

Mais à travers le pays, les luttes culturelles et identitaires ont été moins décisives. Le site Web de suivi politique Ballotpedia a identifié 96 districts scolaires dans plus d’une douzaine d’États où l’éducation raciale et le masquage faisaient partie du débat. Il a constaté qu’au moins une théorie raciale anti-critique ou un candidat anti-masque a prévalu dans 35 des 86 districts dans lesquels il a déterminé des gagnants, soit 40 %.

« Là où ils ont gagné, ils ont gagné en très grand nombre », a déclaré Doug Kronaizl, rédacteur pour Ballotpedia, notant que les candidats qui ont gagné sur la question avaient tendance à être concentrés dans les mêmes districts. « Mais dans l’ensemble à l’échelle nationale, ils n’ont pas gagné tant que ça. »

Dans le Connecticut, une liste de cinq candidats s’opposant à la théorie critique de la race a perdu la course au conseil de l’éducation dans le système scolaire de Guilford, une banlieue majoritairement blanche de New Haven de 22 000 habitants où une pétition appelant à la destitution du surintendant a circulé après que le district a abandonné ses Indiens mascotte et a redoublé d’efforts pour lutter contre la justice sociale et le racisme.

« Je pense qu’il continue d’y avoir une discussion nationale où le terme théorie critique de la race est utilisé de manière inexacte sinon sincère pour attaquer le travail qui se fait dans les écoles, et qui a réussi dans de nombreuses courses », a déclaré le surintendant Paul Freeman, qui a déclaré que le district n’enseigne pas la théorie critique de la race.

Techniquement, c’est un cadre académique qui se concentre sur l’idée que le racisme est systémique dans les institutions de la nation et qu’elles fonctionnent pour maintenir la domination des Blancs. Mais ces derniers mois, il est devenu un mot à la mode politique fourre-tout pour tout enseignement dans les écoles sur la race et l’histoire américaine.

« Nous ne faisons pas honte ni ne blâmons les enfants blancs de Guilford lorsque nous parlons des problèmes de race ou de racisme dans nos salles de classe, qu’elles soient historiques ou contemporaines », a souligné Freeman.

Les membres sortants du conseil scolaire de Mequon, dans le Wisconsin, une banlieue riche à tendance républicaine au nord de Milwaukee, ont remporté la victoire de manière décisive après qu’un groupe de parents a mené un effort de rappel basé en grande partie sur leur opposition à l’embauche d’un consultant en diversité par le district. Les quatre titulaires ont été réélus par plus de 1 000 voix après une campagne de pétitions d’un été qui a attiré l’attention des républicains locaux.

À Springboro, Ohio, à l’extérieur de Dayton, Frank Catrine, un militant républicain local qui s’oppose à la théorie critique de la race, a terminé cinquième sur huit candidats lors d’une course au conseil scolaire au cours de laquelle tous les titulaires ont été réélus. Il a fait valoir que les efforts de diversité et d’inclusion excluaient les étudiants et les parents blancs.

Les gens marchent près de l’un des nombreux panneaux autour de la ville centrés sur les prochaines élections du 2 novembre et les initiatives d’équité dans les écoles de Guilford, Connecticut, le 19 octobre 2021. Les candidats des conseils scolaires opposés aux mandats de masque et aux leçons sur le racisme dans l’histoire des États-Unis ont gagné en rouge États et certains districts politiquement divisés, mais ont souvent échoué dans leurs tentatives de façonner la politique des districts scolaires sur le nouveau problème de guerre culturelle. (AP Photo/Jessica Hill, Dossier)

« Si vous voulez une vraie diversité, vous êtes ouvert à tout le monde », a déclaré Catrine. « Mais s’ils ne se concentrent que sur les Noirs et la communauté LGBTQ, tout le monde n’est pas le bienvenu. »

Dans l’État de Washington, le candidat au conseil scolaire Riley Smith a déclaré qu’en frappant aux portes de son district à tendance démocrate à Spokane cet automne, il avait rencontré très peu de personnes intéressées à discuter de la race dans l’éducation.

« Toute cette théorie critique de la race, anti-masquage, qui dominait le récit national n’était pas vraiment dans l’esprit des gens », a déclaré Riley, qui a battu un adversaire virulent du cadre éducatif pour le siège ouvert.

Yael Levin, qui dirige le chapitre de Virginie de No Left Turn in Education, un groupe opposé à l’enseignement de la théorie critique de la race, a déclaré que certaines pertes étaient à prévoir compte tenu de la nouveauté du mouvement, qui, selon elle, est né de la pandémie, lorsque l’apprentissage à distance a fait les parents sont plus conscients de ce qu’on enseigne à leurs enfants. L’organisation a gonflé à 78 chapitres dans plus de 25 États depuis sa création l’année dernière.

« C’est un tout nouveau mouvement de parents. Et c’est un résultat direct de COVID. Il est donc logique que nous ayons réussi à certains endroits et pas à d’autres », a déclaré Levin, « mais nous allons maintenir notre mouvement en vie parce que l’attaque contre nos enfants ne s’arrêtera pas de sitôt.

Dans le conservateur Wichita, au Kansas, Ben Blankley faisait partie des trois candidats démis de leurs fonctions et remplacés par une liste de candidats à la théorie raciale anti-critique qui ont promis des changements dans les efforts d’atténuation du COVID-19 dans le district.

« Je pensais en quelque sorte que ce serait le résultat final », a déclaré Blankley, un ingénieur en aérospatiale de 38 ans avec une première année dans le district. « Indépendamment des décisions que nous avons prises, j’ai pensé qu’il y aurait éventuellement une réaction politique pour un groupe de bonnes personnes. Et donc cela a en quelque sorte renforcé ma détermination à prendre les meilleures décisions possibles avec les informations dont nous disposions, sachant que l’absence du bureau pourrait être une éventualité à cause de tout cela.

Dans tout l’État, les opposants au mandat de masque étaient en avance vendredi dans plusieurs courses dans le comté de Johnson, une banlieue de plus en plus violette de Kansas City qui a voté pour Joe Biden à la présidence en 2020 malgré une tendance historique républicaine. Certains des candidats gagnants des districts de Blue Valley et d’Olathe ont reçu un coup de pouce du projet PAC de 1776.

Axios a rapporté que le comité d’action politique – du nom de la Commission 1776 de l’ancien président Donald Trump, désormais dissoute, qui a minimisé le rôle de l’Amérique dans l’esclavage – a réussi dans les trois quarts des 58 courses dans sept États. « Des victoires à travers le pays et ce n’est que le début », a tweeté le groupe.

A ce soir, il semble que 36 de nos 58 candidats aient gagné ce soir avec quelques indécis… Nous avons couru dans les districts rouges, violets et bleus et nous les avons tous remportés. D’énormes victoires à travers le pays et ce n’est que le début. – 1776 Project Pac (@1776ProjectPac) 3 novembre 2021

L’argent d’autres PAC conservateurs a afflué à West Chester, en Pennsylvanie, après que le président du conseil d’administration, Chris McCune, ait contrarié les opposants critiques à la théorie raciale. McCune, un républicain, était initialement en tête dans le décompte des voix, mais a glissé derrière un partisan de la théorie critique de la race soutenu par le PAC et un autre candidat alors que les bulletins de vote postal sont comptés.

« Ces allégations de l’extrême droite sont très difficiles et le climat autour de l’éducation publique a été très toxique », a déclaré McCune, 48 ans, qui travaille dans la vente de logiciels et dont les cinq enfants fréquentent tous les écoles de district.

1776 Action, qui est distinct du comité d’action politique du même nom, a envoyé des courriers et des messages texte ciblés dans la course West Chester et un autre dans l’Iowa. Le groupe, qui encourage les candidats à signer un engagement appelant au rétablissement d’une « éducation honnête et patriotique », a été encouragé par les résultats.

« Ce mouvement pour vaincre l’endoctrinement anti-américain dans nos écoles ne fera que se renforcer en 2022 », a déclaré Adam Waldeck, président du groupe.

