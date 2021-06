La guerre de la MLB contre les trucs collants oblige les lanceurs à se déshabiller en milieu de match

La première nuit de la mise en œuvre du nouvel accent mis par la MLB pour réduire le nombre de lanceurs utilisant des substances illégales a pris une tournure bizarre mardi soir lorsque Max Scherzer des Nationals de Washington a essentiellement menacé de se mettre nu sur le monticule après avoir été contrôlé une troisième fois par les arbitres.

C’est incroyable. Joe Girardi a demandé aux arbitres de vérifier à nouveau Max Scherzer pour des trucs collants. La réaction de Scherzer : pic.twitter.com/rHHWU6KIzV – Baseball America (@BaseballAmerica) 23 juin 2021

Scherzer était prêt à baisser son pantalon devant des millions de personnes avant que les arbitres ne le calment, mais le moment a souligné l’horrible mise en œuvre des règles de la MLB sur les substances illégales. Dans l’état actuel des choses, un manager peut demander un contrôle quand il le souhaite, aussi souvent qu’il le souhaite, sans aucune sanction pour avoir ralenti le jeu.

Cela signifiait que le manager des Phillies, Joe Girardi, a demandé TROIS contrôles sur Scherzer en quatre manches, ce qui a conduit à une dispute passionnée entre l’abri des Nationaux et Girardi, menant finalement à l’expulsion de Girardi. Après le match, il a essayé de jouer comme s’il ne voulait pas offenser, en utilisant la justification qu’il avait étudié le langage corporel du lanceur pendant plus d’une décennie et avait vu un problème – ou quelque chose du genre.

« J’ai vu Max depuis longtemps, depuis 2010 », a déclaré Girardi. «Évidemment, il va être un Hall of Famer. Je ne l’ai jamais vu s’essuyer la tête comme il le faisait ce soir, jamais. C’était suspect pour moi. Il l’a fait quatre ou cinq fois. C’était suspect. Je ne voulais offenser personne. Je dois juste faire ce qui est juste pour mon club.

Les gens ont noté que le taux de rotation du pitch de Scherzer était nettement inférieur à la normale mardi soir, ce qui a suscité une discussion pour savoir si l’as des Nationals utilisait des trucs collants, et a choisi de ne pas le faire – mais c’est du ouï-dire pour le moment. Ce que nous savons, c’est que Girardi n’arrêtait pas de demander des contrôles, même après que Scherzer était propre, déroutant les fans, ralentissant le jeu et transformant tout cela en farce.

Pendant ce temps à Oakland, nous avons eu un autre lanceur marre des chèques qui a également décidé qu’enlever son pantalon était la bonne décision.

Les circonstances ici étaient un peu différentes, avec le même résultat de chute de pantalon. Sergio Ramos a été frappé par un contrôle de routine mardi et a baissé son pantalon, un geste qui, selon le manager de A, Bob Melvin, a été attribué à Ramos en train de plaisanter, plutôt qu’à être en colère comme Scherzer.

« C’est un gars joueur, a dit Melvin. « Je ne pense pas qu’il voulait dire quoi que ce soit par là. Je créditerai les arbitres de la façon dont ils l’ont géré. Ils ont été fantastiques. Essayez d’en faire la lumière. Souriez avec les gars et faites-le vite. Cela ne se reproduira plus. Le côté ludique est ressorti. Je ne pense pas qu’il voulait dire quoi que ce soit par là. Mais les arbitres essaient aussi de faire leur travail.

De toute évidence, le système est un gâchis. J’ai préconisé que la MLB autorise toutes les substances de l’univers dans le jeu, mais si le baseball a l’intention de rendre le jeu propre, il doit y avoir un système de freins et de contrepoids. Peut-être qu’un contrôle de manager devrait être comme un drapeau de défi dans la NFL, ne donnant à une équipe adverse qu’un certain nombre d’opportunités de vérifier et de se tromper avant de perdre la capacité. Je n’ai pas de réponse parfaite ici. Je sais, cependant, que permettre aux managers de ralentir le jeu à un rythme effréné avec des échecs est mûr pour l’abus pour casser le rythme d’un lanceur, et dans n’importe quel entraîneur sportif, lorsqu’on lui donne un tel pouvoir, il en abusera.

Jusqu’à ce qu’il y ait des ajustements, je suis totalement là pour les lanceurs qui baissent leur pantalon sur le monticule. C’est une touche supplémentaire, un amuse-bouche pour les sens. Une chance de voir quelque chose de complètement ridicule au milieu de graves allégations de tricherie. Continuez à baisser votre pantalon, pichets. J’observerai.