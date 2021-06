La “guerre de la morue” de l’UE avec la Norvège va éclater alors que la Grande-Bretagne espère un accord de pêche | Politique | Nouvelles

in

Les pourparlers entre Oslo, Londres et Bruxelles se sont effondrés plus tôt cette année avec l’avertissement de l’industrie que des centaines de membres d’équipage seront licenciés. Cela signifie que les flottes britanniques et européennes n’ont pas accès aux eaux arctiques de la Norvège, les responsables britanniques affirmant que leur “offre équitable” avait été rejetée lors des pourparlers.

Le ministre de la Pêche Odd Emil Ingebrigtsen a demandé aux garde-côtes norvégiens d’avoir une forte présence en mer du Nord et dans l’Atlantique du Nord-Est jusqu’à ce qu’un accord soit conclu.

Des sources du gouvernement britannique ont déclaré que les ministres espéraient conclure un nouvel accord au cours de la nouvelle année et ont exhorté à une coopération étroite avec Oslo.

Les responsables du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales ont également déclaré que les flottes britanniques avaient débarqué des poissons d’une valeur de 32 millions de livres sterling dans les eaux norvégiennes en 2018.

Une source du gouvernement britannique a ajouté : « La Norvège est un partenaire important et espère une percée plus tard cette année.

“Nous préférerions qu’une solution diplomatique pratique soit trouvée en ce qui concerne les quotas.”

Les deux pays ont convenu l’année dernière d’un système de coopération post-Brexit, comprenant des négociations annuelles sur les quotas et l’accès aux eaux de l’autre.

Dans le même temps, des tensions ont également éclaté entre Bruxelles et Oslo à propos de la pêche au Svalbard, un territoire norvégien riche en cabillaud.

Le traité du Svalbard signé en 1920 gère la reconnaissance diplomatique de l’archipel.

LIRE LA SUITE : Percée de l’accord commercial américain : Liz Truss fait un grand pas en avant

M. Ingebrigtsen a déclaré qu’il était “inacceptable” que d’autres pays “fixent des quotas dans nos domaines de leur propre initiative”.

Il a également précisé que la Norvège avait dialogué avec Bruxelles avant de prendre la décision.

L’ambassadrice de Norvège auprès de l’UE, Oda Helen Sletnes, s’est également adressée à la commission de la pêche du Parlement européen aujourd’hui pour s’adresser à la querelle.

Le député européen Pierre Karleskind, qui préside la commission, a déclaré que la commission avait reçu l’ambassadeur afin de “maintenir le dialogue sur ce que nous ne voudrions pas voir devenir une nouvelle guerre de la morue”.