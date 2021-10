La guerre de la pêche au Brexit se retourne contre Macron alors que des pêcheurs français « de mauvaise humeur » se déchaînent contre un leader « timide » | Royaume-Uni | Nouvelles

S’exprimant lors d’une vidéoconférence samedi dernier, le Comité national des pêcheurs a déclaré à la ministre française de la Mer Annick Girardian que la patience était à bout avec le président. « Les négociations qui ont repris mercredi dernier ont à ce stade abouti à une poignée de licences supplémentaires délivrées. Les progrès réalisés jusqu’à présent sont beaucoup trop timides et prennent beaucoup trop de temps », a déclaré le porte-parole du comité.

L’objectif de la conférence en ligne était de rassurer les pêcheurs français sur les progrès réalisés entre la France, l’UE et le Royaume-Uni.

Cherchant à rassurer les pêcheurs français, Olivier Lepretre, président du Comité régional de la pêche maritime des Hautes France, a déclaré : « Nous avons besoin de réponses claires avant la fin du mois pour donner de la visibilité aux pêcheurs. Les travaux se poursuivront dans les jours à venir, à cadence forcée… Le gouvernement ne lâchera rien.»

Déjà, M. Macron a menacé de couper l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni et de Jersey en raison des droits de pêche, et le Premier ministre français Jean Castex a soutenu son président en déclarant : « La Commission européenne bouge, elle doit faire plus », se référant à la façon dont le L’UE devait être plus ferme avec les Britanniques sur les eaux de pêche.

Les tentatives de pêche dans les eaux de Jersey ont également été un échec pour les Français puisque seulement un tiers des bateaux français ayant demandé à y pêcher ont obtenu une licence.

Essayant d’ajouter de la pression sur le Royaume-Uni sur la question, Clément Beaune, le ministre français des Affaires européennes a déclaré que la France « ne le supporterait pas », ajoutant : « Assez déjà, nous avons un accord négocié par la France, par Michel Barnier, et il devrait être appliqué à 100 pour cent. Ce n’est pas être. Dans les prochains jours – et j’en ai parlé à mes homologues européens à ce sujet – nous prendrons des mesures au niveau européen ou national pour faire pression sur le Royaume-Uni.

Ajoutant à la menace des approvisionnements énergétiques, M. Beaune a déclaré : « Nous défendons nos intérêts. Nous le faisons gentiment et avec diplomatie, mais lorsque cela ne fonctionne pas, nous prenons des mesures. Les îles anglo-normandes, au Royaume-Uni, dépendent de nous pour leur approvisionnement énergétique. Ils pensent qu’ils peuvent vivre seuls et dénigrer l’Europe aussi. Et parce que ça ne marche pas, ils se livrent à la surenchère, et de manière agressive.

Avec les élections présidentielles en France à l’horizon, la pression est exercée sur Emmanuel Macron pour qu’il se mobilise et prenne les devants sur de telles questions.

Après avoir subi une défaite humiliante en perdant un accord sous-marin avec l’Australie au profit du Royaume-Uni et des États-Unis, M. Macron doit maintenant réaffirmer sa position de leader puissant en France.

Avec environ 13 500 pêcheurs travaillant en France, ainsi que leurs familles, le fait que M. Macron ait relevé le défi d’affronter les Britanniques en matière de pêche signifie qu’une grande partie de l’électorat surveillera la communauté des pêcheurs et attendra des résultats. .

De nombreux pêcheurs travaillent et résident sur la côte nord de la France, plongeant dans les eaux de la Manche, de la mer d’Irlande, de la mer du Nord et du Royaume-Uni.

Les mouvements populistes français excellant traditionnellement dans cette région, M. Macron aura du pain sur la planche pour tenir ses promesses.

Pour les pêcheurs français eux-mêmes, ils sont également favorables à une politique de pression maximale sur le Royaume-Uni.

Dominique Thomas, patron de pêche et président de Cobre Nord a déclaré sur Twitter : « Les Anglais veulent nous jeter dehors, il faut être plus ferme, augmenter les tarifs douaniers contre eux. »

Parlant des actions britanniques visant à limiter le nombre de permis délivrés aux pêcheurs français, un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) a déclaré : « Notre approche a été raisonnable et pleinement conforme à nos engagements dans l’Accord de commerce et de coopération. . «

Il a poursuivi en disant: « Nous continuons à travailler avec la Commission et les autorités françaises et examinerons toute autre preuve fournie à l’appui des demandes de licence restantes. »

Pour M. Macron, le temps presse avant les élections, et cela pourrait bien être une dernière danse pour le président sortant alors que les électeurs français recherchent le leadership pendant une période de grave désalignement dans les couloirs de l’Élysée.