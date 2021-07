La “guerre de la viande” éclate lorsque le ministre Garzón recommande de réduire sa consommation

07/08/2021 à 09h30 CEST

Le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, a déclenché une véritable “guerre” en recommandant de réduire la consommation de viande pour éviter les risques pour la santé et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur de l’élevage et une grande partie de l’opposition l’ont attaqué, tandis que des organisations environnementales comme Greenpeace ont accueilli ses propos “avec satisfaction”, mais en attendant qu’ils se cristallisent en “mesures concrètes”.

Ce nouveau «guerre de la viande» A éclaté lorsque le ministre a publié hier un message sur un réseau social mettant en garde contre les risques de consommation excessive de viande.

Avec le slogan # LessCarneMásVida, Garzón a fait écho aux demandes des scientifiques et des organisations internationales sur “l’énorme impact du bétail, en particulier du bétail industriel”, sur la santé humaine et celle de la planète.

“14,5% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l’élevage, notamment des macro-fermes, alors que pour avoir 1 kilo de bœuf, il faut 15 000 litres d’eau”, a déclaré le ministre dans son message.

« C’est la première fois qu’un ministère prend une position claire en faveur de la réduction de la consommation de viande & rdquor ;, a déclaré quelques heures plus tard le chef de l’agriculture de Greenpeace Espagne, Luís Ferreirim.

Cependant, il l’a qualifiée d'”inadmissible et paradoxale & rdquor; que, d’une part, les citoyens soient invités à réduire leur consommation de viande et, d’autre part, que de nouvelles autorisations soient accordées pour ouvrir des macro-fermes « à raison de 1,5 par jour ».

L’ONG en a profité pour demander un moratoire sur l’élevage industriel et un soutien à l’agriculture écologique pour faire face à l’urgence climatique. “Chaque personne en Espagne consomme environ 275 grammes de viande par jour alors que les recommandations scientifiques indiquent un maximum d’environ 300 par semaine”, a souligné Greenpeace.

L’Espagne en tête du classement européen de la consommation de viande

Le groupe écologiste a souligné qu’il mettait en garde contre une consommation excessive de viande depuis plusieurs années, notamment en Espagne, puisqu’il est en tête du classement européen.

“Chaque personne consomme environ 275 grammes par jour”, alors que les recommandations scientifiques pour une alimentation saine et durable indiquent un maximum d’environ 300 grammes par semaine & rdquor;, a-t-il indiqué.

Greenpeace considère qu’il est “essentiel” de lancer des “campagnes de sensibilisation et d’information du public”, mais considère qu’il est “beaucoup plus important d’adopter d’autres mesures plus énergiques”. Parmi eux, les suivants :

Établir un moratoire immédiat sur l’élevage industriel Élaborer un plan de réduction du cheptel intensif Parier sur une politique agricole commune (PAC) qui soutient la production biologique à petite échelle Établir des critères pour réduire la consommation de viande et d’autres animaux dérivés en achat public et soutenir les produits issus de l’élevage extensif à base agroécologique. Mettre fin aux subventions à la publicité et à la promotion des produits carnés et laitiers.

A l’autre extrême, le secteur espagnol de la viande a montré son indignation face à la campagne du ministre, estimant que les données sont “fausses” et causent “des dommages et le discrédit sans fondement scientifique ni rigueur”.

“Assez de tant d’attaques gratuites sur un secteur qui décontamine aussi”s’écria Pedro Barato, président d’Asaja.

Le secrétaire à l’élevage de l’UPA, Román Santalla, considère les propos de Garzón « nuisibles pour les zones rurales », ainsi que « irresponsables » et « fondés sur de fausses informations ».

Lettre ouverte de la filière bétail-viande au ministre

Les présidents de l’Interprofessionnel du Porc Ibérique (Asici), de la Viande de Volaille (Avianza), pour le Boost du Secteur Lapin (Intercun), du Mouton et de la Chèvre (Interovic), de la Capa Porcine Blanche (Interporc) et Vacuno (Provacuno) ont qualifié les propos de Garzón de “diffamation” dans une lettre ouverte publiée hier.

Ils voient « inquiétant » qu’un ministre « fasse une série de déclarations erronées ou floues, et le fasse également par des canaux publics, en essayant de créer une confrontation artificielle avec un secteur, l’éleveur de bovins de boucherie, qui joue un rôle social et économique de première importance dans notre pays«.

Ils mettent en avant les emplois créés par le secteur et ses « engagements environnementaux forts avec des résultats vérifiables ». Et ils appellent à la collaboration et au dialogue pour parvenir à un « climat de compréhension ».

Déclaration de Greenpeace : https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpeace-celebra-el-posicionamiento-hoy-del-gobierno-sobre-la-reduccion-del-consumo-de- meat -mais-demande-de-passer-des-mots-à-l’action /

