La guerre de Poutine se retourne contre eux alors que les Allemands perdent enfin patience – les appels se multiplient pour une «réponse solide | Monde | Des nouvelles

Signe clairement que la patience face à l’approche belligérante de la Russie s’épuise, M. Merz, le président désigné de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) a suggéré qu’il était temps d’envisager de fournir à Kiev des « armes défensives ». Les tensions entre la Russie et l’Ukraine se sont accrues ces dernières années, en particulier compte tenu des combats acharnés dans la région du Donbass entre les troupes ukrainiennes et les rebelles séparatistes soutenus par Moscou.

Dans une interview au journal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, M. Merz a appelé à une « réponse claire et solide à Poutine ».

Plus précisément, il a déclaré qu’une telle approche devrait inclure « la question de savoir si l’Ukraine devrait également être aidée avec des armes défensives pour s’opposer à une telle menace ».

M. Merz, qui a été battu de justesse à la tête de son parti par Armin Laschet plus tôt cette année, a déclaré que les demandes de l’Ukraine pour de telles armes étaient « sans aucun doute légitimes compte tenu du déploiement massif de troupes par l’armée russe à sa frontière orientale ».

Les responsables du gouvernement ukrainien ont demandé à l’Allemagne de leur fournir des équipements, notamment des frégates plus anciennes, des canons anti-aériens et des composants de missiles anti-navires.

Le journal a suggéré à M. Merz que l’OTAN avait choisi de ne pas livrer d’armes mortelles, notamment des fusils de sniper en plus des brouilleurs pour la défense des drones, en raison des objections de l’Allemagne et d’un autre pays non identifié.

M. Merz a déclaré que si les rapports étaient corrects, c’était « tout un fardeau ».

Cependant, les Verts en particulier font pression pour une approche plus robuste, l’actuel ministre de l’Économie, Robert Habeck, appelant à la livraison d’armes défensives au pays en mai, citant entre autres des véhicules médicaux sur lesquels « une mitrailleuse » pourrait être monté pour la défense.

L’Ukraine reçoit déjà du matériel des États-Unis, notamment des missiles antichars de type « Javelin » qui ont été utilisés dans des exercices militaires cette semaine.

L’Ukraine a également conclu un accord avec la Grande-Bretagne pour construire des navires de guerre.

Le pays est particulièrement vulnérable depuis sa côte de la mer Noire depuis l’annexion illégale de la Crimée.

Cette menace a été mise en évidence plus tôt cette année lorsque M. Poutine a ordonné des exercices de débarquement sur sa côte de la mer Noire.

De nouvelles images satellite capturées par Maxar Technologies, basé aux États-Unis, montrent que la Russie a continué à renforcer ses forces en Crimée annexée et près de l’Ukraine ces dernières semaines, tout en pressant les États-Unis de discuter des garanties de sécurité qu’ils recherchent.

Le Kremlin a rappelé vendredi qu’il se réservait le droit de déplacer ses propres forces sur le territoire russe comme bon lui semblait et que les pays occidentaux menaient des manœuvres militaires provocatrices près de ses frontières.

Le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants ont affirmé que Moscou envisageait une attaque contre l’Ukraine dès le mois prochain, ce que Moscou a nié à plusieurs reprises.

Les images publiées jeudi soir montraient une base en Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014, remplie de centaines de véhicules blindés et de chars au 13 décembre.

Une image satellite Maxar de la même base en octobre a montré que la base était à moitié vide.

Maxar a déclaré qu’une nouvelle unité au niveau de la brigade, composée de plusieurs centaines de véhicules blindés comprenant des véhicules de combat d’infanterie de la série BMP, des chars, de l’artillerie automotrice et du matériel de défense aérienne, était arrivée dans la garnison russe.

(Rapport supplémentaire de Monika Pallenberg)