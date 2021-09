La guerre d’enchères pour Morrisons devrait être décidée lors de la confrontation aux enchères «dans quelques semaines»

in

La guerre d’enchères pour Morrisons est devenue publique en juin. // Le Takeover Panel devrait entamer les discussions avec les deux soumissionnaires et le conseil d’administration de Morrisons dès cette semaine // Fortress et CD&R pourraient continuer à soumissionner avant la date de l’enchère

La guerre d’enchères de Morrisons devrait être décidée lors d’une épreuve de force dramatique aux enchères “dans quelques semaines”, a rapporté le Mail.

Le panel des prises de contrôle devrait entamer des pourparlers avec les deux soumissionnaires et le conseil d’administration de Morrisons dès cette semaine pour tirer un trait sur la bataille de trois mois et mettre fin à la «grande incertitude» subie par l’entreprise, ses employeurs et ses fournisseurs.

Le panel espère parvenir à un consensus entre le conseil d’administration et les soumissionnaires de capital-investissement, Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et Fortress sur le format de l’enchère.

LIRE LA SUITE:

La guerre des enchères est devenue publique en juin et l’offre CD&R de 285p par action, publiée à la fin du mois dernier, va maintenant pousser le processus dans son quatrième mois.

Une source a déclaré: “Le panel s’entretiendra sous peu avec diverses parties prêtes pour une vente aux enchères au milieu de ce mois. Le fait d’avoir une période d’offre aussi prolongée crée une grande incertitude pour l’entreprise.’

Fortress et CD&R pourraient continuer à soumissionner à l’approche de la date de l’enchère, et l’offre élue par le conseil d’administration pourrait encore être soumise à un vote des actionnaires au début du mois prochain.

C’est la date fixée pour que les investisseurs votent sur l’offre de 7 milliards de livres sterling du leader CD&R, qui a reçu le soutien du conseil d’administration.

La seule façon d’éviter une vente aux enchères est désormais si Fortress, dirigé par l’ancien patron de Tesco, Sir Terry Leahy, refuse de revenir avec une offre plus élevée, ce qui serait susceptible de donner la victoire à CD&R. Une vente aux enchères donnerait probablement aux deux parties entre un et cinq jours pour enchérir, l’offre la plus élevée étant recommandée par le conseil lors d’un vote des actionnaires.

La perspective d’une offre plus élevée signifie que l’entreprise pourrait dépasser Sainsbury’s en tant que deuxième plus grand supermarché de Grande-Bretagne en termes de capitalisation boursière.

La capitalisation boursière de 7,02 milliards de livres sterling de l’épicier de Bradford, à la clôture de vendredi, était inférieure de moins de 1% à la valorisation de 7,08 milliards de livres sterling de Sainsbury, et le marché s’attend à ce que les enchères pour Morrisons augmentent encore.

Il y a trois mois, Morrisons ne valait que 4,3 milliards de livres sterling et Sainsbury 6,3 milliards de livres sterling.

Le CD&R devrait publier son document de programme cette semaine, réitérant ses engagements à protéger les emplois et la structure mise en place par la famille fondatrice Morrison.

Jeudi, la chaîne de supermarchés annoncera des résultats intermédiaires, avec des bénéfices d’environ 240 millions de livres sterling.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette