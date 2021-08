La guerre des caméras sous écran s’intensifie

in

Le fabricant chinois de smartphones ZTE a lancé l’Axon 20 5G l’année dernière, remportant le titre de « premier au monde » pour la technologie de caméra sous-écran. Mais ce n’était pas le genre de téléphone Android qui pouvait vous enthousiasmer ou vraiment acheter. ZTE n’était pas la première ou la seule entreprise à travailler sur une telle technologie d’affichage. Nous avons vu beaucoup de battage publicitaire au cours des dernières années, y compris des prototypes fonctionnels en 2019. Ces appareils n’étaient pas prêts à faire leurs débuts commerciaux, car les performances de l’appareil photo et de l’affichage faisaient toujours défaut.

Samsung est sur le point de lancer son premier téléphone avec une caméra sous panneau (UPC). Le géant coréen a déjà inventé un terme marketing pour la technologie qui sera lancée avec le Galaxy Z Fold 3 la semaine prochaine. Mais c’est un autre fabricant chinois de smartphones qui vient de faire l’actualité avec sa technologie de caméra sous-écran de nouvelle génération. C’est Oppo, et la société implique que sa nouvelle technologie est presque parfaite.

Les problèmes de la technologie des caméras sous-écran

Placer la caméra frontale et les capteurs sous l’écran est le rêve ultime. Toutes les grandes entreprises du secteur mobile développent une technologie similaire. Nous avons vu Apple obtenir pas moins de trois nouveaux brevets décrivant des moyens de placer des composants Touch ID et Face ID sous l’écran OLED.

Il y a deux problèmes principaux avec cette nouvelle technologie de conception d’affichage. Le plus important concerne les performances de la caméra selfie. Quoi que vous fassiez à l’avant du téléphone, il ne peut pas perdre l’appareil photo. Nous avons besoin de selfies dans nos vies. Il en va de même pour les blogs en direct, les TikToks et les chats vidéo. Une caméra UPC devrait fournir des résultats comparables à ceux des caméras selfie ordinaires qui n’ont pas à analyser la lumière à travers la couche de pixels OLED.

Le deuxième problème concerne la qualité d’affichage. Nous ne voulons pas repérer l’endroit où se trouve la caméra sous-écran. L’affichage doit être « parfait » à nos yeux.

Tout le reste entraînerait un compromis ennuyeux, mais il faudrait le comprendre. Nous tolérons l’encoche iPhone et la caméra perforée car nous avons besoin de caméras selfie. Nous ferons de même avec les écrans qui ne peuvent pas parfaitement masquer la caméra sous l’écran.

Le nouvel arrangement de pixels d’Oppo pour les affichages de caméra sous l’écran. Source de l’image : Oppo

La nouvelle technologie USC d’Oppo

Oppo est l’une des sociétés qui a fait la démonstration de caméras sous-écran en 2019. Le fournisseur chinois de combinés a adopté des approches similaires avec d’autres innovations mobiles. Il présentait des caméras à zoom périscope et des batteries à charge rapide des années avant qu’elles ne soient prêtes pour un début commercial.

Après deux ans, Oppo affirme que sa technologie de caméra sous-écran (USC) de nouvelle génération a fait des progrès notables. Oppo cite l’innovation matérielle et les algorithmes d’IA comme facteurs qui lui ont permis de développer les nouveaux écrans USC. “La nouvelle solution de caméra sous l’écran place discrètement la caméra frontale sous l’écran du smartphone de manière à maintenir l’intégrité et la cohérence de l’ensemble de l’écran, à la fois pendant l’utilisation et en veille”, a déclaré Oppo dans un communiqué de presse.

Oppo affirme que la nouvelle technologie USC résout divers problèmes affectant ce type particulier de caméra selfie. « Les avancées comprennent la résolution de problèmes tels qu’une qualité d’affichage incohérente dans la zone de l’écran au-dessus de la caméra sous l’écran, une mauvaise qualité d’image causée par l’obstruction de la caméra par l’écran, ainsi que des problèmes de fiabilité et de durée de vie du produit. »

Comment tout fonctionne

Une nouvelle géométrie d’affichage des pixels rend possible la conception de la caméra sous l’écran. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, la partie d’affichage recouvrant la caméra a un arrangement de pixels différent pour permettre à la lumière de passer. Oppo a réduit la taille de chaque pixel mais n’a pas diminué le nombre de pixels par pouce. De cette façon, la couche d’écran recouvrant la caméra devrait être presque parfaite.

Oppo propose l’image suivante pour faire valoir ce point. Une application de lecture peut immédiatement signaler les incohérences d’affichage sur les appareils USC avec des densités de pixels plus faibles dans la région couvrant la caméra.

Technologie de caméra sous-écran Oppo : prototype montrant une application de lecture électronique. Source de l’image : Oppo

Un autre facteur qui améliore la technologie de la caméra sous l’écran est le nouveau “matériau de câblage transparent innovant”. Oppo a également réduit de 50 % la largeur du câblage de l’écran.

La société affirme avoir développé une technologie d’écran propriétaire pour maintenir la précision des couleurs, le contraste et la luminosité sur l’ensemble de l’écran, y compris la partie de la caméra sous l’écran qui comporte des pixels plus petits. Le nouveau circuit de pixels « 1 pour 1 » et l’algorithme d’optimisation de l’affichage augmenteront la durée de vie de l’écran jusqu’à 50 %.

Oppo a également travaillé sur les performances de la caméra, en développant des algorithmes d’imagerie d’IA pour corriger les images floues et les problèmes d’éblouissement. L’exemple ci-dessous est une photo selfie prise avec un prototype Oppo USC.

Une caméra selfie prise avec la caméra sous-écran d’un prototype Oppo. Source de l’image : Oppo

C’est très bien en théorie. Et, espérons-le, tout fonctionne exactement comme Oppo l’avait prévu. Mais malgré ces réalisations, Oppo n’est pas prêt à lancer un appareil commercial avec une caméra sous-écran. L’annonce de mercredi réchauffe les guerres de l’USC une semaine avant que Samsung ne dévoile sa solution UPC.

