La guerre des droits intellectuels contre les institutions américaines

Chris Rufo est sans doute l’entrepreneur intellectuel le plus important de la droite politique aujourd’hui. Chercheur principal à l’Institut de droite de Manhattan, il est presque à lui seul responsable de la montée de la théorie critique de la race en tant que croque-mitaine de droite – une question qui a dominé la conversation politique nationale lors des élections au poste de gouverneur de Virginie.

Mardi, Rufo a expliqué un peu plus le projet qu’il a en tête : « Il est temps de faire le ménage en Amérique : destituer le procureur général, assiéger les universités, abolir les syndicats d’enseignants et renverser les commissions scolaires », a-t-il déclaré. tweeté.

Confronté à des parallèles peu recommandables avec la rhétorique fasciste militante contre les intellectuels, Rufo a précisé qu’il n’appelait pas à la violence. « Pour les passionnés de la loi Godwin : destituer le procureur général par démission ou destitution, assiéger les universités en réduisant les subventions fédérales, abolir les syndicats d’enseignants par voie législative et renverser les commissions scolaires en remportant les élections », a-t-il tweeté mardi soir.

Certaines précisions sont rassurantes (il n’y a rien de mal à se présenter aux élections). Mais d’autres, notamment les propos sur les universités et les syndicats d’enseignants, étaient inquiétants. Rufo appelle à utiliser la loi comme une arme pour affaiblir voire éliminer les bases sociales du pouvoir politique de ses opposants. C’est une vision de la politique dans laquelle le pouvoir n’est pas partagé démocratiquement mais exercé contre ses ennemis.

Il a été assez explicite à ce sujet. Lors d’une apparition à la Conférence nationale sur le conservatisme début novembre, Rufo a fait valoir qu’une « réforme marginale n’est pas suffisante » pour protéger l’Amérique de la « révolution » progressiste. Au lieu de cela, les conservateurs devraient adopter une stratégie politique de « financer la gauche » dans laquelle ils « étranglent les nouveaux programmes d’identité dans la bureaucratie » et « accélèrent le programme de prêt étudiant Ponzi [and] rendre les universités partiellement responsables des défauts.

La cruauté de Rufo est mieux comprise comme la version appliquée d’une vision politique qui s’est répandue dans les cercles intellectuels de droite influents. Des démagogues comme Tucker Carlson aux penseurs de haut niveau comme Patrick Deneen de Notre Dame, la ligne de droite émergente est que les institutions fondamentales de l’Amérique ont été capturées par la gauche et doivent être saisies si le pays veut être sauvé.

Cela signifie passer à l’offensive lorsque vous avez le pouvoir – non seulement pour atteindre des objectifs politiques conservateurs, mais pour écraser la gauche et éradiquer sa viabilité culturelle.

La droite « post-libérale » veut passer à l’offensive

The Postliberal Order est une nouvelle publication Substack de quatre intellectuels chrétiens de droite : Deneen, Adrian Vermeule de Harvard, Gladden Pappin de l’Université de Dallas et Chad Pecknold de l’Université catholique. Sa prémisse est que «l’ordre libéral moderne du monde est épuisé» – ce qui signifie non seulement le libéralisme au sens politique américain, mais le plus vaste philosophique.

Les idéaux libéraux des droits individuels, la séparation de l’Église et de l’État et les marchés libres ont, selon eux, créé une société « toujours plus solitaire, toujours plus détachée de nous-mêmes, de nos familles, de nos pays et de notre Dieu ».

Dans un essai publié mercredi, Deneen développe essentiellement un cadre intellectuel pour le rufo-isme – la justification de haut niveau pour utiliser l’État pour écraser les libéraux et leurs institutions.

Deneen pense que le conservatisme est dans un « accroupissement défensif » – et il l’est « depuis son ascension au 20e siècle ». Cela peut sembler étrange aux libéraux et aux gauchistes, qui ont connu une série de victoires conservatrices au cours des dernières décennies : le flétrissement du filet de sécurité sociale, la démolition des syndicats, la propagation de restrictions strictes sur l’avortement au niveau de l’État, et même la restructuration du système électoral en faveur du GOP. Pourtant, de l’avis de Deneen, la jurisprudence de la Cour suprême sur les questions sociales au cours de cette période – avortement, mariage homosexuel et protections contre la discrimination trans – a laissé le progressisme ascendant.

« Il a commencé à se rendre compte que de nombreux conservateurs, malgré les victoires électorales apparentes qui se sont produites régulièrement depuis les années Reagan, ont constamment perdu, et ont perdu massivement face aux forces progressistes », écrit-il.

Quelle est la raison de cet échec ? Deneen cite l’adhésion conservatrice traditionnelle à sept principes libéraux – la liberté religieuse, un gouvernement limité, « l’inviolabilité des institutions privées (par exemple, les entreprises) », la liberté académique, l’originalité constitutionnelle, les marchés libres et la liberté d’expression – comme la racine de ses défauts.

« Le libéralisme est devenu systématiquement plus agressif en étendant chacune de ces caractéristiques à leur conclusion logique – leur propre contradiction sous la forme de totalitarisme libéral », soutient Deneen. Le libéralisme produit inévitablement « l’éviscération de toutes les institutions qui étaient à l’origine responsables de la promotion de la vertu humaine : famille, amitié anoblissante, communauté, université, régime politique, église ».

Ce soi-disant totalitarisme libéral – Deneen n’est pas précis sur ce que les politiques actuelles ressemblent exactement à la répression soviétique ou nazie – ne peut pas être vaincu par l’establishment conservateur parce qu’il accepte les prémisses libérales de base. À son avis, les conservateurs traditionnels « jouent un rôle clé dans le soutien du régime », agissant comme une « opposition contrôlée » pour « les pouvoirs derrière les pouvoirs – les oligarques, les entreprises, l’élite du pouvoir ».

Une manifestation contre le gouverneur du Kentucky Andy Beshear (D) à Frankfort, Kentucky.Jon Cherry/.

Deneen, un théoricien politique qui aime écrire à un haut niveau d’abstraction, n’explique pas quelles politiques découlent de son diagnostic. Mais il suggère que tout progrès nécessite l’abandon des engagements libéraux fondamentaux envers des idéaux comme la liberté d’expression et la liberté religieuse – que tout nouveau conservatisme ne devrait pas considérer le respect de la diversité inhérente à une société vaste et complexe comme une valeur déterminante.

« Ce qui, pour le libéralisme, semble être un régime tolérant et décent, aux yeux de son prédécesseur, la tradition ne semble rien d’autre qu’une cruelle indifférence, permettant non seulement à des vices évidents de proliférer, mais aussi de bénéficier d’une approbation publique implicite », écrit-il, appelant à un retour à l’avant. -la politique chrétienne moderne dans la tradition de saint Thomas d’Aquin.

Alors qu’est-ce que cela signifie de pratiquer réellement une politique qui n’est plus « indifférente » aux « vices clairs » ?

Rufo apporte une réponse. Il y a une raison pour laquelle Rufo et Deneen distinguent les universités pour leur colère particulière : malgré tous leurs défauts, elles sont l’un des endroits clés où s’épanouissent les idéaux culturels libéraux.

Il existe des différences entre les deux : Rufo met davantage l’accent sur la politique raciale de gauche tandis que Deneen est plus occupé par les débats sur le genre et la sexualité. Mais ce qu’ils partagent, c’est une vision du conservatisme offensif, exerçant le pouvoir de l’État contre ses opposants politiques.

La droite contre l’Amérique

Rufo et Deneen font partie d’une tendance intellectuelle plus large à droite – une tendance dans laquelle les institutions fondamentales de l’Amérique sont décrites comme désespérément corrompues par les forces libérales.

Prenez Tucker Carlson. Son nouveau documentaire, Patriot Purge, est un récit complotiste du 6 janvier dans lequel des manifestants pacifiques ont été poussés à la violence par des agents du FBI.

Ce n’est pas vrai, évidemment. Mais pensez à ce que cela signifierait si c’était le cas : que le FBI, de toutes les agences gouvernementales, était si profondément lié aux démocrates et aux libéraux qu’il avait organisé une répression totalitaire contre les partisans de Trump. Cela voudrait dire que tout l’édifice de l’État américain est devenu un outil de répression des conservateurs.

C’est le message plus ou moins explicite du documentaire. « Si Washington permanent est prêt à lancer une deuxième guerre contre le terrorisme contre ses citoyens, de quoi d’autre sont-ils capables ? demande Carlson. « Ils vous disent qu’il est nécessaire d’écraser les droits civils des citoyens américains. … Nous devons espionner nos opposants politiques, les faire taire, les diffamer, les empêcher d’avoir un travail, leur retirer leurs comptes bancaires, les jeter à l’isolement, leur tirer une balle dans le cou.

Le Claremont Institute, un groupe de réflexion de droite en Californie, se consacre au développement d’une version plus sophistiquée de la vision du monde de Carlson, dans laquelle les institutions américaines et même les citoyens sont l’ennemi de la droite. Claremont est sans aucun doute la plus radicalement pro-Trump de toutes les grandes institutions intellectuelles de droite, ses penseurs étant prêts à défendre à la fois sa présidence et ses fausses allégations d’élection volée.

La production de Claremont au cours des deux dernières années a été étonnamment radicale, appelant presque ouvertement au changement de régime et à la rébellion.

Dans un podcast de May Claremont, le conférencier du Hillsdale College et ancien responsable de l’administration Trump, Michael Anton, a discuté avec l’entrepreneur Curtis Yarvin – un monarchiste autoproclamé qui veut nommer un PDG de la Silicon Valley roi d’Amérique – de leur désir commun de renverser ce qu’Anton appelle l’Américain « régime », un gouvernement que Yarvin décrit dans le podcast comme une « oligarchie théocratique » contrôlée par un groupe de « prêtres » progressistes.

Au cours de l’épisode, Yarvin réfléchit à la façon dont un homme fort américain – qu’il appelle alternativement « César » et, plus honnêtement, « Trump » – pourrait prendre le contrôle autoritaire du gouvernement américain en transformant la Garde nationale et le FBI en ses propres stormtroopers.

Dans un article paru en mars dans l’American Mind, le blog de Claremont, l’écrivain Glenn Elmers déclare que « la plupart des personnes vivant aux États-Unis aujourd’hui – certainement plus de la moitié – ne sont pas des Américains au sens propre du terme ». Si les électeurs de Trump et les conservateurs ne se regroupent pas et ne mènent pas « une sorte de contre-révolution » contre ces « citoyens-étrangers », alors « la victoire de la tyrannie progressiste sera assurée ».

Et un essai d’août dans la Claremont Review of Books de l’universitaire Angelo Codevilla décrit un pays dont le gouvernement s’accroche à « une illusion de légitimité » après qu’« un demi-siècle d’abus de la règle progressiste » a démoli la société américaine.

Des opinions comme celles-ci – qui rejettent les institutions et les idéaux fondamentaux de l’Amérique, jusqu’à et souvent y compris sa démocratie – deviennent de plus en plus dominantes à droite. Ils peuvent être trouvés lors de rassemblements intellectuels de droite, comme la conférence nationale sur le conservatisme. Ils peuvent être trouvés auprès de l’un des principaux hommes d’argent de la droite, le capital-risqueur Peter Thiel, qui a un jour soutenu que « je ne pense plus que la liberté et la démocratie soient compatibles ». Ils ont même des champions à Capitol Hill, comme le sénateur Josh Hawley (R-MO), un critique du « capitalisme éveillé » qui a soutenu que l’idée qu’une personne devrait être libre de « définir ses propres valeurs » est une sorte de « hérésie. »

Il est facile de rejeter ce genre de langage illibéral comme purement rhétorique : une posture radicale avec peu d’implications pratiques. Mais la dernière année de politique conservatrice, de l’émeute du 6 janvier à la propagation des restrictions de vote et du gerrymandering extrême à la montée de la guerre de Rufo contre le système éducatif, a montré que les impulsions illibérales de la droite façonnent en réalité notre réalité.

Le conservatisme, en théorie, est censé être une idéologie de la préservation. Mais la droite actuelle est de plus en plus façonnée par une impulsion réactionnaire axée sur la transformation radicale – sinon la destruction pure et simple – des principales institutions américaines.