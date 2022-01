La guerre des Malouines éclate alors que l’Argentine lance un avertissement étonnant concernant les armes nucléaires au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Des nouvelles

PMQ: Johnson claque l’opposition sur la réaction des Malouines

Le pays d’Amérique du Sud a menacé d’aggraver le problème si plus de détails apparaissent sur les armes nucléaires dans les eaux autour des îles Malouines – connues en Argentine sous le nom d’Islas Malvinas. Le document maintenant déclassifié intitulé « Top Secret Atomic » révèle que le HMS Hermes transportait 18 des armes mortelles, le HMS Invincible en transportait 12 tandis que le reste était transporté sur un navire de la flotte royale nommé Regent.

Le prince Andrew a servi sur le HMS Invincible pendant le conflit, qui a duré du 2 avril au 14 juin 1982.

Le Royaume-Uni déclassifié rapporte que le document révèle la grande inquiétude ressentie par les responsables britanniques à l’époque concernant les possibles retombées politiques qui pourraient résulter de l’utilisation abusive des armes.

L’une des craintes exprimées par les responsables du ministère de la Défense (MoD) était que les « bombes nucléaires de profondeur » puissent être perdues ou endommagées et que le public le découvre.

Un rapport du ministère de la Défense note : « Les répercussions internationales d’un tel incident pourraient être très dommageables ».

Le HMS Invincible, sur lequel le prince Andrew a servi, a été utilisé pour transporter des armes nucléaires (Image: .)

Les membres d’équipage de la Royal Navy du porte-avions HMS Hermes se détendent sur le pont d’envol (Image: .)

Un autre document indique qu’il n’y avait aucun risque d’explosion de type bombe atomique, mais a averti qu’en cas d’endommagement d’un appareil, il pourrait causer jusqu’à 50 décès par cancer.

Les armes ont également déclenché une vive querelle avec le ministère des Affaires étrangères demandant au ministère de la Défense de « débarquer » les armes, selon le site d’information Declassified UK, qui a découvert le document.

Cependant, la marine aurait refusé de céder à la demande du ministère des Affaires étrangères.

Il a déclaré qu’en cas de tension ou d’hostilités entre le Royaume-Uni et l’Union soviétique autour de l’opération Corporate – le nom de code donné à la libération des Malouines – la capacité militaire des navires de guerre britanniques serait considérablement réduite.

Le HMS Invincible photographié en 1982 (Image : .)

Le RMS Queen Elizabeth 2 revient à Southampton, après avoir été réquisitionné en tant que transport de troupes britannique (Image: .)

Un responsable du ministère de la Défense aurait déclaré que même s’il n’y avait pas de pollution dans le cas d’une arme nucléaire endommagée ou coulée, les Argentins pourraient obtenir la technologie nucléaire et le gouvernement britannique pourrait alors avoir à faire face à « un embarras aigu dans le domaine de la non-prolifération ».

Le ministère des Affaires étrangères aurait également été inquiet de la présence des armes en raison du traité de Tlatelolco de 1967 qui a établi une zone exempte d’armes nucléaires en Amérique latine et dans les eaux environnantes, y compris les Malouines.

La Grande-Bretagne avait signé et ratifié les protocoles du traité, bien que d’autres pays, dont l’Argentine, ne l’aient pas fait, selon Declassified UK.

Le ministère de la Défense a admis en décembre 2003 que les navires britanniques transportaient des armes nucléaires pendant la guerre des Malouines. Cependant, les détails des numéros transportés et par lesquels les navires n’ont été révélés qu’après la divulgation du document aux Archives nationales.

Où sont les bunkers nucléaires du Royaume-Uni ? (Image : Express)

Selon l’édition espagnole de RT, le ministère argentin des Affaires étrangères a annoncé que si plus de détails devaient émerger, il soulèverait la question auprès des organisations internationales appropriées.

Une déclaration publiée sur le site Web du ministère indique qu’en 2003, ses responsables ont protesté auprès du Royaume-Uni et demandé des détails pour s’assurer qu’il n’y a aucune arme nucléaire nulle part dans l’Atlantique Sud, « sur des navires coulés, sur les fonds marins ou sous toute autre forme ou circonstance ».

Le communiqué indique : « Si l’existence de dossiers déclassifiés qui fournissent plus de détails sur la gravité des événements divulgués dans la presse est confirmée, en raison de l’ampleur et des circonstances qui ont été révélées, le gouvernement argentin réitérera sa demande au gouvernement de Royaume-Uni et dans le cadre de [its] politique invariable contre les armes nucléaires ainsi que leur utilisation, prévoit de soulever cette situation devant les organisations internationales compétentes ».

Margaret Thatcher quitte Downing Street pour se rendre aux Communes pendant la guerre des Malouines (Image: .)

Guillermo Carmona, chef du secrétariat des Malvinas du ministère argentin des Affaires étrangères, a déclaré à Sputnik qu’il était consterné par la révélation.

M. Carmona a déclaré : « Quarante ans après la guerre des Malouines, nous continuons à nous inquiéter, sur la base des révélations que nous cherchons à confirmer et dont nous avons eu connaissance, sur la présence d’armes nucléaires.

« Ils donnent plus de sérieux aux faits qui ont déjà été confirmés et protestés par l’Argentine. »

Il a ajouté : « Depuis 2003, des informations confirmées par le ministère britannique de la Défense lui-même ont confirmé la présence d’armes nucléaires dans la guerre des Malvinas.

« Le Royaume-Uni a soutenu qu’il n’avait pas violé le traité de Tlatelolco et a déclaré que ces armes avaient été retirées et désactivées. »

Le ministère de la Défense a été contacté.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega