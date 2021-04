La guerre des mots se réchauffe entre Kohl’s et les investisseurs militants – WWD

Les investisseurs activistes ont intensifié leur campagne pour renverser cinq membres du conseil d’administration de Kohl’s Corp.

Mardi, les investisseurs militants – Macellum Advisors GP LLC, Ancora Holdings Inc., Legion Partners Asset Management LLC et 4010 Capital LLC – ont envoyé une lettre aux actionnaires critiquant Kohl’s sur plusieurs fronts.

Le groupe a soutenu que l’action de Kohl avait constamment sous-performé et que les récentes augmentations du prix de l’action représentaient «en grande partie une fonction de la mauvaise performance de l’action pendant les phases initiales de la pandémie de COVID-19».

Les militants ont également déclaré que les récentes augmentations de stock n’avaient pratiquement rien à voir avec le nouveau plan stratégique du détaillant révélé en octobre 2020 et davantage à voir avec la façon dont «une voie de sortie de la pandémie est apparue». Le groupe d’investisseurs détient un total de 14 696 905 actions de Kohl’s, soit 9,3% des actions ordinaires en circulation de la société.

Les militants affirment également que Kohl’s a manqué d’atteindre les objectifs de performance fixés par son programme de grandeur, lancé au printemps 2014, et que les nouvelles initiatives mises en place l’automne dernier recyclent bon nombre des mêmes du programme de grandeur.

En réponse, la vice-présidente senior de la communication d’entreprise de Kohl, Jen Johnson, a riposté, déclarant: «La lettre des militants démontre une fois de plus leur manque fondamental de compréhension de notre entreprise et du secteur de la vente au détail dans lequel nous sommes en concurrence. Pour tenter de justifier leur propre position, ils établissent des comparaisons avec des entreprises de vente au détail non pertinentes pour donner une image trompeuse de la performance. »

Dans la lettre, les militants ont publié un graphique indiquant les rendements totaux pour les actionnaires de Kohl, y compris les dividendes pour la période pré-COVID-19 jusqu’au 31 janvier 2021, ainsi que pour différentes années, indiquant des taux de retour inférieurs à ceux d’un groupe de pairs de détail et d’autres indices. . Mais le groupe comprend certains détaillants qui ne sont pas directement en concurrence avec Kohl’s, tels que The Container Store et Dick’s.

Selon Johnson, «le cours de l’action de Kohl a nettement surperformé, par exemple, celui des grands magasins sur les périodes d’un, trois et cinq ans, même en excluant les deux pairs directs (JC Penney et Sears) qui ont déposé une demande. faillite au milieu de vents contraires importants dans le secteur. Depuis que notre nouvelle stratégie a été dévoilée en octobre, le cours de notre action a augmenté de plus de 200%, surpassant le S&P 500 de plus de 185% – un reflet clair de notre dynamique différenciée et forte.

L’action de Kohl se négocie actuellement à environ 60 $, et au cours des 52 dernières semaines, elle a varié d’un minimum de 15,04 $ à 64,16 $.

La stratégie actuelle de Kohl se concentre sur la création d’assortiments actifs, décontractés et de beauté, avec des marques telles que Nike, Under Armour, Adidas, Champion et Columbia, ainsi que sur la création prochaine de boutiques Sephora en magasin et la vente de sous-vêtements pour hommes, de sous-vêtements pour femmes et de vêtements de détente Calvin Klein. . Récemment, Lands ‘End a été ajouté à la gamme de marques, entre autres changements.

Le groupe d’activistes a nommé Jonathan Duskin, Margaret L. Jenkins, Jeffrey A. Kantor, Thomas A. Kingsbury et Cynthia S. Murray pour le conseil d’administration de Kohl’s. Les actionnaires voteront sur les nominés lors de l’assemblée annuelle de Kohl prévue le 12 mai.