La guerre des processeurs Intel contre AMD s’intensifie avec de nouvelles rumeurs de Raptor Lake-S à 24 cœurs

La domination d’Intel sur le marché des processeurs a été quelque peu ébranlée ces derniers temps par un AMD renaissant, et il semble que la société ne relève pas le défi de se coucher si l’on en croit les nouvelles rumeurs concernant ses processeurs de bureau Raptor Lake-S de 13e génération.

D’après ce que nous avons entendu, la famille de processeurs Raptor Lake-S, qui viendra après la sortie de la 12e génération d’Alder Lake-S d’Intel, comportera deux nouvelles architectures de cœur : les cœurs Raptor Cove pour les tâches hautes performances et les cœurs Gracemont améliorés qui sont plus efficaces.

L’idée serait que Raptor Lake-S utilise les cœurs d’efficacité pour les tâches quotidiennes, réduisant ainsi la consommation d’énergie globale, et passe aux cœurs hautes performances lorsque votre PC a besoin d’une puissance de traitement supplémentaire. Les processeurs des appareils mobiles comme ARM et Qualcomm font quelque chose de similaire depuis un certain temps maintenant.

La chaîne YouTube AdoredTV a apparemment mis la main sur des informations divulguées sur les processeurs à venir et en parle dans la vidéo que vous pouvez regarder ci-dessous.

Fuite des détails d’Intel Raptor Lake-S

Selon AdoredTV, Intel Raptor Lake-S disposera d’un processeur phare Intel Core i9 K-Series, doté de 24 cœurs, de 32 threads et d’un cache de 36 Mo. Ces nombres de cœurs sont perceptibles car ils sont supérieurs à ceux des processeurs grand public d’Intel, même s’il convient de souligner qu’ils seront apparemment répartis entre huit cœurs Raptor Cove hautes performances et 16 cœurs Gracemont efficaces.

En revanche, le processeur phare d’Intel de 12e génération Alder Lake-S, l’Intel Core i9-12900K, serait doté de 16 cœurs (avec huit cœurs de performance et huit cœurs d’efficacité) et 24 threads.

Intel Raptor Lake-S aura également une variante Intel Core i7 K-series avec 16 cœurs (huit Raptor Cove et huit Gracemont) et 24 threads, et un Intel Core i5 K-Series avec 14 cœurs (six Raptor Cove et huit Gracemont) et 24 Mo de cache.

Ces processeurs de la série K sont tous déverrouillés, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent les overclocker pour obtenir plus de performances.

Il y aura également des processeurs Raptor Lake-S non overclockables, selon la fuite. Il s’agira d’un Intel Core i5 S-Series avec 14 cœurs (six Raptor Cove et quatre Gracemont), 16 threads et 21 Mo de cache, un Intel Core i3 S-Series avec quatre cœurs (tous Raptor Cove), huit threads et 12 Mo de cache et un Intel Pentium S-Series avec deux cœurs (les deux Raptor Cove), quatre threads et 6 Mo de cache. Tous les processeurs seront apparemment livrés avec des graphiques intégrés fournis par le GPU Xe amélioré d’Intel.

Analyse : la concurrence est bonne

Si ces spécifications sont exactes et qu’elles semblent assez plausibles, il semble qu’Intel prenne au sérieux AMD. Ce seront sans aucun doute des processeurs puissants, et avec les deux nouvelles architectures de base, cela montre qu’Intel est désireux d’essayer de nouvelles choses.

C’est formidable à voir, car pendant longtemps la domination d’Intel sur le marché des processeurs a signifié que la société semblait devenir un peu complaisante, avec très peu d’innovation entre les générations de GPU. Et pour être juste, qui pourrait le blâmer? Elle connaissait un succès sans égal avec ses produits, donc le besoin d’innover radicalement n’était tout simplement pas là.

Cependant, son plus grand concurrent dans le domaine des processeurs de bureau, AMD, a récemment connu une vague de victoires avec ses processeurs, remportant un succès critique et commercial, ce qui lui a valu d’ébranler l’avance inattaquable d’Intel.

Le désir d’AMD de remporter la couronne d’Intel a signifié que la société a tout mis en ces chiffres sont plus liés aux relations publiques qu’aux performances réelles).

Pourtant, cela a ébranlé Intel, qui a récemment annoncé ses ambitions de reprendre le leadership des nœuds de processus et de creuser l’écart entre son avance et AMD. La concurrence renouvelée dans le combat AMD contre Intel a signifié qu’AMD a non seulement amélioré son jeu, mais qu’Intel fait de même. Les grands gagnants sont donc les consommateurs, car nous aurons des processeurs vraiment passionnants qui devraient pousser nos PC vers des sommets encore plus élevés à l’avenir.