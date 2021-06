La guerre des Rohirrim ⋆ 10z viral

Les fans de Tolkien peuvent se préparer pour un autre voyage dans l’histoire de la Terre du Milieu alors que Deadline rapporte que New Line Cinema et Warner Animation développent un long métrage d’animation intitulé Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim. Le film sera réalisé par Kenji Kamiyama (Blade Runner : Lotus noir, Ghost in the Shell : Complexe autonome) avec Sola Entertainment assurant l’animation.

La guerre des Rohirrim suivra «le puissant roi du Rohan, Helm Hammerhand, et une bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu LOTR» et « développez l’histoire inédite de la forteresse de Helm’s Deep, en vous plongeant dans la vie et l’époque sanglante de Hammerhand. »

JRR Tolkien a exploré un peu la vie de Helm Hammerhand dans l’annexe pour le Seigneur des Anneaux et le film se déroulera environ 250 ans avant les événements de la trilogie de Tolkien. Bien qu’Hammerhand ait été mentionné une fois en passant Les deux tours film, la bataille culminante de la suite de Peter Jackson a eu lieu à Helm’s Deep où Aragorn, Legolas, Gimli et les forces de Rohan ont dû tenir tête à la horde de Saroumane d’Uruk-Hai. La bataille a été citée par beaucoup comme l’une des plus grandes séquences de bataille filmées de tous les temps.

A partir de maintenant, le le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit le réalisateur Peter Jackson et sa partenaire Fran Walsh ne sont pas impliqués dans le développement du film, bien que le Seigneur des Anneaux co-scénariste Philippa Boyens, qui a remporté un Oscar pour Retour du roi‘s script, consultera sur le film tandis que le script sera écrit par Jeffrey Addiss et Will Matthews (Le cristal noir : l’âge de la résistance). Le producteur sera Joseph Chou (Blade Runner : Lotus noir).

“Nous tous chez New Line ressentons une profonde affinité pour le monde extraordinaire créé par JRR Tolkien, donc l’opportunité de replonger dans la Terre du Milieu avec l’équipe de Warner Bros. Animation est un rêve devenu réalité”, a déclaré Carolyn Blackwood, Warner Bros. Le directeur de l’exploitation de Pictures et Richard Brener, président de New Line et directeur de l’exploitation de New Line Cinema. “Les fans savent que Helm’s Deep est le théâtre de l’une des plus grandes batailles jamais filmées et, avec bon nombre des mêmes visionnaires créatifs impliqués et le brillant Kenji Kamiyama à la barre, nous ne pourrions être plus excités de livrer une nouvelle vision de son histoire qui invitera le public mondial à découvrir la saga riche et complexe de la Terre du Milieu d’une nouvelle manière passionnante. »

“Ce sera encore une autre représentation épique du monde de JRR Tolkien qui n’a jamais été racontée auparavant”, a déclaré Sam Register, président de Warner Bros. Animation. «Nous sommes honorés de nous associer à une grande partie du talent incroyable derrière les deux trilogies cinématographiques, ainsi qu’à de nouvelles sommités créatives pour raconter cette histoire. Ainsi commence l’histoire.”

Il s’agit de la deuxième propriété de Tolkien actuellement en développement car Amazon développe une le Seigneur des Anneaux série, qui a déjà travaillé sur sa deuxième saison et dispose d’un budget de 465 millions de dollars pour la seule première saison, qui se déroulera dans le deuxième âge de la Terre du Milieu, plus de 3000 ans avant les événements des deux Guerre des Rohirrim et le Seigneur des Anneaux.

Ricky Church – Suivez-moi sur Twitter pour plus d’informations sur les films et les discussions sur les nerds