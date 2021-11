La guerre du Brexit de Macron se retourne contre lui de façon spectaculaire alors que la France force Boris à adopter l’option nucléaire | Politique | Nouvelles

Le député David Jones, vice-président du Groupe de recherche européen (ERG), s’exprimait au milieu des affirmations selon lesquelles le Premier ministre Boris Johnson se préparait à convoquer une réunion plénière du cabinet pour discuter de la possibilité, le ministre du Brexit, Lord Frost, admettant qu’il était « très sur le L’article 16 est le moyen par lequel le Royaume-Uni ou l’UE peuvent suspendre le protocole d’Irlande du Nord, le mécanisme convenu par les deux parties pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Le protocole maintient effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE, les critiques de la communauté unioniste affirmant que cela équivaut à une frontière le long de la mer d’Irlande.

Lord Frost s’est entretenu avec son homologue européen Maros Sefcovic dans le but de sortir de l’impasse – mais Downing Street a admis que les progrès avaient été « limités ».

Et M. Jones, le député de Clwyd West, a suggéré que Paris était le problème, d’autant plus que M. Macron est confronté à une élection difficile l’année prochaine et utilisait le différend entre la France et le Royaume-Uni pour attiser la ferveur nationaliste.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Bruxelles est toujours capable de changer de position.

« Je pense que le problème, c’est la France, qui est particulièrement obstinée. »

M. Jones a averti : « Je pense en fait qu’il est plus probable qu’improbable que nous invoquions l’article 16.

« Frost parlait que cela serait fait d’ici décembre.

« Je suppose qu’il y aura une activité intense maintenant. »

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que Lord Frost avait déclaré que « les propositions de l’UE ne traitaient actuellement pas efficacement les difficultés fondamentales dans le fonctionnement du protocole ».

Mais le porte-parole a déclaré: « Il a ajouté que, du point de vue du Royaume-Uni, ces lacunes pourraient encore être comblées par de nouvelles discussions intensives.

« Il a souligné que la préférence du Royaume-Uni était toujours de trouver une solution consensuelle qui protégeait l’accord de Belfast (vendredi saint) et la vie quotidienne des habitants d’Irlande du Nord. »

Lors d’une conférence de presse, M. Sefcovic a déclaré: « Nous n’avons vu aucun mouvement du côté britannique. J’ai trouvé cela décevant et une fois de plus, j’exhorte le gouvernement britannique à s’engager sincèrement avec nous. »

Mujtaba Rahman, directeur général du groupe Eurasia et ancien fonctionnaire du Trésor, a ensuite tweeté: « Je comprends que le Cabinet complet – présidé par Boris Johnson – discutera de l’article 16 pour la première fois à la fin de la semaine prochaine.

« Le Royaume-Uni va invoquer l’article 16. Ils diront que c’est chirurgical – « ce ne sont que les articles 5 et 7 », etc. Mais l’UE le considérera (à juste titre) comme nucléaire.

« Je n’attends aucune étape intermédiaire (tarifs). Juste une urgence immédiate du Conseil de l’UE et une décision politique de suspendre l’accord commercial Royaume-Uni-UE. »

L’ancien Premier ministre conservateur John Major a pesé samedi dans la controverse, affirmant que toute tentative de déclencher l’article 16 nuirait aux relations avec l’Union européenne et les États-Unis et pourrait déstabiliser davantage l’Irlande du Nord.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je pense que ce serait extrêmement stupide de faire cela.

« Utiliser l’article 16 pour suspendre des parties du protocole serait absurde.

« Ce protocole est dénoncé semaine après semaine par Lord Frost et le Premier ministre.

« Qui a négocié le misérable Protocole ? Lord Frost et le Premier ministre. »