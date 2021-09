La guerre du Brexit va se rallumer alors que la querelle explosive déborde – Frost n’a pas parlé à l’UE depuis JUILLET | Politique | Nouvelles

in

Les contrôles douaniers requis dans le cadre de l’accord de retrait de l’UE ont été reportés de trois mois fin juin pour laisser le temps à Londres et Bruxelles de trouver une solution à des frictions de longue date. Cependant, il n’y aurait eu aucun contact entre le ministre du Brexit Lord Frost et son homologue européen depuis juillet.

Alors que les discussions se sont poursuivies à un niveau technique entre les responsables, le manque d’engagement politique a bloqué les discussions.

À moins d’un mois de la fin de la période de grâce prolongée, les deux parties semblent prêtes à s’affronter à nouveau publiquement au sujet de l’accord sur le Brexit conclu en 2019.

Aux termes du protocole, des contrôles douaniers sont requis sur les viandes réfrigérées, telles que les saucisses, qui traversent la mer d’Irlande depuis la Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni a accusé Bruxelles d’être trop puriste dans sa mise en œuvre des contrôles du protocole, affirmant qu’ils ont un impact négatif sur le marché intérieur du Royaume-Uni.

Les négociations visant à sortir de l’impasse sur le Protocole devraient reprendre la semaine prochaine.

Lord Frost et M. Sefcovic devraient parler par téléphone de la situation actuelle.

En juillet, le Royaume-Uni a dévoilé une série de propositions qui, selon lui, contribueraient à atténuer les problèmes causés par l’accord sur le Brexit.

Il comprenait la suppression de tous les contrôles douaniers, l’introduction à la place de contrôles légers des chaînes d’approvisionnement des entreprises et la suppression du rôle de la Cour de justice de l’UE dans la supervision de la mise en œuvre du protocole.

L’UE a immédiatement rejeté les suggestions et déclaré que le protocole n’était pas à renégocier.

M. Sefcovic a déclaré à l’époque: “Le protocole sur l’Irlande/l’Irlande du Nord est la solution commune que l’UE a trouvée avec le Premier ministre Boris Johnson et Lord Frost – et a été ratifié par le parlement britannique – pour relever les défis uniques que le Brexit , et le type de Brexit choisi par le gouvernement britannique, pose pour l’île d’Irlande.”

Dans l’état actuel des choses, le délai de grâce des contrôles douaniers prendra fin le 1er octobre.

Lord Frost n’exclut pas de déclencher l’article 16 du Protocole, le moyen légal d’abandonner les termes du traité, si une solution n’est pas trouvée.