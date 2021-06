la guerre du futur est déjà arrivée avec cette nouvelle invention

in

29/06/2021 à 22:48 CEST

Le ministère israélien de la Défense, en collaboration avec Polaris Solutions, une société privée de technologie de survie basée en Israël, a soumis un nouvelle technologie de camouflage qui rend les soldats pratiquement « invisibles ».

est appelé Kit 300 Il est fabriqué à partir d’un matériau de protection thermique visuelle qui combine des métaux, des microfibres et des polymères pour réduire la détectabilité des soldats. Le matériel, qui peut être doublé comme civière légère, il est plus difficile pour ceux qui l’utilisent d’être vus à la fois par l’œil humain et par l’équipement d’imagerie thermique.

Les soldats peuvent s’y envelopper ou attacher des draps ensemble pour créer une barrière qui se fond dans les paysages rocheux ou désertiques. “Quiconque regarde de loin avec des jumelles ne verra pas les soldats”, a expliqué Gal Harari, chef de la branche des technologies d’imagerie et de détection de l’unité de recherche et développement du ministère de la Défense.

Ainsi, vous pouvez voir une technologie qui Cela rappelle assez la cape d’invisibilité que nous avons vue dans des films de fiction comme Le Seigneur des Anneaux.