Un membre du Conseil de sécurité russe a fait valoir que les États-Unis sont en train de devenir un important exportateur d’armes biologiques mortelles vers les nations du monde entier. Yuri Averyanov, le premier secrétaire adjoint du principal organe de défense nationale du pays, a déclaré que le nombre de corps serait de plusieurs millions si ce type d’arme était déployé.

Selon un rapport de RT, dans une interview avec RIA Novosti mardi pour avertir que «des micro-organismes mortels et dangereux… pourraient potentiellement être libérés dans l’environnement, prétendument par erreur. Il a ajouté qu’une telle attaque, si elle était utilisée contre la Russie, «conduirait à une destruction massive de la population civile» à la fois dans le pays et dans les États voisins. Il a également déclaré que Washington travaillait actuellement à augmenter les capacités d’armes biologiques.

Le Dr Anthony Fauci a des liens connus avec la «guerre des germes», alors l’accusation d’Averyanov est-elle hors du champ gauche? Tu décides. Utilisez la pensée critique et le discernement et examinez les choses. Cela devient fou là-bas, et les problèmes pourraient vraiment commencer si les gens sont réellement confrontés à une guerre biologique contre eux au lieu d’une simple escroquerie conçue pour les appauvrir et les contrôler.

Ces programmes de guerre biologique cherchent à militariser les virus et autres agents pathogènes «principalement à des fins militaires», dit Averyanov.

Le mois dernier, le secrétaire du Conseil de sécurité, Nikolai Patrushev, a également mis en garde contre les installations de recherche proches des frontières de la Russie et de la Chine, suggérant qu’elles pourraient être utilisées dans le cadre d’un effort de guerre biologique concerté contre les deux nations. «Il existe des centres de recherche où les Américains aident les scientifiques locaux à développer de nouvelles façons de lutter contre les maladies dangereuses», a-t-il déclaré, mais il a affirmé que «les autorités des pays où ces centres sont situés n’ont aucune idée réelle de ce qui se passe dans leurs murs. –RT

Les États-Unis ainsi que 183 autres pays ont «interdit» la guerre biologique, mais ils ont rédigé les règles et il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils les respectent. Après tout, ils ont écrit une déclaration des droits qui est censée «protéger» les droits de ceux qui sont gouvernés par la classe dirigeante, mais la régularité ne tient pas compte de ce morceau de papier. Alors, qui peut dire qu’ils ne rompront pas les autres accords?

Il est temps de prendre conscience de la réalité que le gouvernement est l’esclavage et que nous devrions cesser de compter sur le pire de l’humanité pour le sauver.

