La guerre éclate à United : Cristiano contre Solskjaer

16/10/2021 à 15h09 CEST

Le remplacement de Cristiano Ronaldo contre Everton continue d’apporter une queue. L’attaquant portugais n’a pas du tout aimé ça, qui selon ‘The Sun’, aurait déjà muté son entraîneur qui veut tout jouer.

Les médias susmentionnés soulignent que, directement d’une source au sein de Manchester United, ils ont pu savoir que Cristiano a approché l’entraîneur pour lui dire de ne plus se reproduire, depuis que j’étais en mesure de tout jouer.

De plus, lesdites informations commentent également que: « Cristiano lui a dit qu’il lui dira quand il ne sera pas en mesure de jouer et qu’il veut jouer dans tous les matches de championnat. Il lui a également dit qu’il était venu ici pour gagner des trophées et que United devait jouer avec ses plus gros joueurs à chaque match. »

À cause de cette décision, Ole Gunnar Solskjaer a déjà été touché par un « bâton » de Sir Alex Ferguson, qui lui a également reproché à Cristiano Ronaldo de ne pas avoir commencé depuis le début. « Il faut toujours tirer le meilleur parti », a-t-il déclaré..