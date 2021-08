La guerre en Afghanistan provoque la panique à Bruxelles face aux nouveaux flux de migrants – « Des problèmes graves » | Monde | Nouvelles

in

Les Pays-Bas et l’Allemagne ont brutalement changé de cap mercredi et ont déclaré qu’ils n’expulseraient pas pour le moment les citoyens afghans qui demandent l’asile, compte tenu de l’escalade rapide du conflit dans leur pays d’origine.

Cette décision a été fustigée par les militants de Nexit Denktank qui ont averti que cela pourrait avoir un impact dévastateur sur les États membres de l’UE.

Ils ont déclaré: “1,5 million de réfugiés afghans déjà en ou vers la Turquie.

“Cela signifie qu’il y aura de sérieux problèmes pour l’UE si elle ne trouve pas de solution.

“La Turquie dit que ce n’est pas une “salle d’attente” pour les réfugiés qui veulent entrer dans l’UE.

« Travail des réfugiés Les Pays-Bas sont en tout cas heureux que le gouvernement néerlandais ait décidé aujourd’hui de ne pas renvoyer les réfugiés afghans en Afghanistan en raison de l’insécurité.

« Le gouvernement le voulait au départ, mais a décidé aujourd’hui de ne pas le faire.

« Il sera économiquement difficile pour la Turquie d’accueillir un autre million d’Afghans.

“Actuellement, la Turquie accueille déjà 4 millions de réfugiés (principalement syriens) et l’UE n’a pas rempli tous ses engagements.

“Il y a une chance que de nombreux réfugiés afghans aillent dans les pays de l’UE.”

Les décisions de La Haye et de Berlin contredisent une lettre qu’ils avaient signée à la Commission européenne la semaine dernière, insistant sur leur droit d’expulser de force les demandeurs d’asile afghans dont le dossier avait été rejeté.

Le porte-parole du ministère allemand de l’Intérieur, Steve Alter, a annoncé la nouvelle décision sur Twitter “à la lumière de la situation sécuritaire actuelle” en Afghanistan, quelques heures après que les journalistes ont appris lors d’une conférence de presse du gouvernement que les expulsions se poursuivraient malgré les avancées majeures des insurgés talibans.

Dans une lettre au Parlement, la vice-ministre néerlandaise de la Justice Ankie Broekers-Knol a déclaré que les Pays-Bas avaient prévu de mettre à jour leur politique sur l’Afghanistan en octobre mais avaient pris la décision maintenant “à la lumière de la situation qui se détériore rapidement” là-bas.

Les talibans, qui se battent pour réimposer une loi islamique stricte après leur éviction du pouvoir en 2001, ont réalisé des gains soudains et importants dans leur campagne pour vaincre le gouvernement de Kaboul alors que les forces étrangères dirigées par les États-Unis se retirent après une présence de 20 ans.

“La situation subit de tels changements et développements et est si incertaine pour la période à venir, que j’ai décidé d’imposer un gel des décisions et des expulsions” dans les cas d’asile en cours, a écrit Broekers-Knol.

Cependant, la Grèce, qui a cosigné la semaine dernière la lettre avec cinq autres pays de l’Union européenne, a déclaré mercredi que mettre fin à ces expulsions “enverrait le mauvais message” et encouragerait davantage d’Afghans à tenter de rejoindre l’Europe.

Les autres signataires de la lettre de la semaine dernière à la Commission européenne étaient la Belgique, l’Autriche et le Danemark.

Les forces talibanes contrôlent désormais 65% de l’Afghanistan et ont pris ou menacent de prendre 11 capitales provinciales, a déclaré mardi un haut responsable de l’UE.

Jusqu’au mois dernier, les évaluations du renseignement américain avertissaient que le gouvernement afghan pourrait tomber en aussi peu que six mois.

Le responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que la nouvelle évaluation faisait suite aux gains rapides que les talibans avaient réalisés autour de l’Afghanistan.

“Mais ce n’est pas gagné d’avance”, a déclaré le responsable, ajoutant que les forces de sécurité afghanes pourraient inverser la tendance en opposant davantage de résistance au groupe d’insurgés.

Il n’était pas immédiatement clair s’il s’agissait d’un point de vue consensuel de la communauté du renseignement ou si différentes agences de renseignement avaient des points de vue différents, ce qui ne serait pas rare.

Le président américain Biden a déclaré mardi qu’il ne regrettait pas sa décision de retirer les troupes américaines d’Afghanistan après plus de 20 ans, affirmant que les troupes afghanes sont plus nombreuses que les talibans et doivent vouloir se battre.

Les États-Unis ont essentiellement retiré toutes leurs troupes d’Afghanistan, à l’exception de celles qui restent pour protéger l’ambassade et l’aéroport américains de Kaboul, la mission militaire devant se terminer le 31 août.