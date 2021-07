La guerre en Chine devient “plus probable chaque jour” – avertissement émis face à la menace de Pékin | Monde | Nouvelles

in

Le sénateur libéral Jim Molan a parlé à Paul Murray de Sky News Australia de la menace croissante de la Chine. M. Molan a réagi aux informations selon lesquelles la Chine aurait envoyé un deuxième navire espion pour surveiller les jeux de guerre entre les États-Unis, le Japon et l’Australie. Il a averti que la Chine est l’une des plus grandes menaces pour l’Australie à moyen et long terme.

Il a affirmé que la nation était dangereuse et se considérait comme un « adversaire » des nations menant les jeux de guerre.

Murray a déclaré: “Tout le monde fait des jeux de guerre dans une certaine mesure.

“Ils le font dans les eaux internationales afin qu’ils ne puissent pas se faire cingler, mais le fait que la Chine ait envoyé deux navires espions, en plus de la flexion musculaire, vous donne-t-il une vision différente de celle d’un seul?”

M. Molan a répondu que cela ne faisait aucune différence pour lui et ce qu’il ressentait envers la Chine.

À NE PAS MANQUER : les forces spéciales britanniques affronteront la Russie et la Chine dans un nouveau rôle

Il a déclaré: “Cela ne change pas vraiment les choses, deux pour le prix d’un.

“Je pense que c’est fantastique, cela apporte un degré de réalisme à un exercice que je trouve très précieux.

“Je dirais simplement que nous devrions, sans aucun doute, que Covid, l’enquête sur le coronavirus et l’économie sont les problèmes les plus immédiats auxquels nous sommes confrontés.

“Mais nous devons nous rappeler que la Chine est la plus dangereuse à moyen et long terme.

“Ils nous ont également fait des menaces similaires, ils n’ont pas dit qu’ils utiliseraient des armes nucléaires mais plutôt leurs gros missiles.

“La question que chaque Australien doit se poser est, oui, bien sûr, Covid et l’économie sont le problème d’aujourd’hui, mais nous devons nous préparer.

“Nous devons préparer notre nation dans son ensemble et notre armée.”