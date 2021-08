La « guerre » entre la sœur de la reine Letizia et le violoniste Corrs

in

Corr et Gavin étaient au milieu de la procédure de divorce lorsqu’elle a découvert la liaison que son mari avait toujours avec Telma Ortiz, quelque chose qui a immédiatement attiré l’attention de la presse, car la sœur de la reine était une amie personnelle du violoniste irlandais. bande. En effet, lorsque le groupe s’est produit à Cap Roig à l’été 2016, l’une des personnes présentes dans le public était justement Telma.

Telma Ortiz et Jaime del Burgo se marieront le 7 juillet. (Spécial)

Mais alors qu’Ortiz et l’avocat célèbrent la naissance de leur première fille, Sharon, qui a repris sa carrière solo en mai dernier, a composé une chanson ‘The Fool & The Scorpion’. (Le fou et le scorpion) chargé de messages qui pourraient être dédiés au nouveau couple.

Des phrases telles que : « Il n’y a pas de fureur comme celle d’une femme abandonnée », « Passer de cosse en cosse, sucer le sang des vœux de mariage », « jouer aux pères et aux mères avec mes bébés, c’est malade et il n’y a pas de remède pour toi, je te laisserai saigner et sécher”, “Tu auras les desserts que tu mérites, servis froids sur ma tendresse. Les bras dans lesquels tu voles te piqueront à mort”, disent-ils sont dédiés à son ex-mari.

Robert Gavin Bonnar et Telma Ortiz (.)