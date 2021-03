La guerre entre les États-Unis et la Chine craint: un expert prévient que tout conflit «s’aggravera avant de s’aggraver» | Monde | Nouvelles

Les tensions entre les deux nations nucléaires ont continué de s’intensifier malgré la promesse du président américain de ne pas rechercher le conflit avec la Chine. Cependant, jeudi, Joe Biden a choisi de critiquer son homologue chinois Xi Jinping dans une explosion brutale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le dirigeant américain a déclaré: «[Xi Jinping] n’a pas d’os démocratique – avec un petit «d» dans son corps, mais c’est un gars intelligent et intelligent. «

M. Biden a ensuite comparé le président chinois au président russe Vladimir Poutine.

Il a déclaré: «C’est l’un des gars comme Poutine, qui pense que l’autocratie est la vague du futur [and that] la démocratie ne peut pas fonctionner dans un monde toujours plus complexe.

Le président Biden, qui a rencontré M. Xi alors qu’il était vice-président sous Barack Obama, s’est également engagé à empêcher la Chine de devenir le pays le plus «riche» et le «leader» du monde.

Cependant, l’historien militaire de l’Université Harvard Graham Allison a déclaré à ABC News que tout conflit entre les deux superpuissances «s’aggraverait avant de s’aggraver».

L’expert a expliqué que toute guerre s’intensifierait et entraînerait d’autres pays à travers l’Indo-Pacifique – peut-être au niveau mondial.

M. Allison a également averti que le conflit risquait de devenir une guerre nucléaire.

Lors de son discours de jeudi, M. Biden a déclaré que les États-Unis s’appuieraient sur leurs alliés et stimuleraient l’investissement américain dans la technologie pour contrer la future domination de la Chine.

Il a déclaré: «Je vois une concurrence féroce avec la Chine.

Mais, dans un discours, le haut diplomate chinois, Wang Yi, a accusé les États-Unis de «salir» la réputation du Parti communiste au pouvoir en Chine.

Il a déclaré: «Nous espérons que les décideurs politiques américains suivront le rythme, verront clairement la tendance du monde, abandonneront les préjugés, abandonneront les soupçons injustifiés et agiront pour ramener la politique chinoise à la raison pour assurer un développement sain et régulier. des relations sino-américaines. »

Depuis le début de l’administration de Biden, la marine américaine a envoyé des avions et des navires dans la mer de Chine méridionale contestée.

Ces mesures ont provoqué la colère de Pékin, qui revendique la propriété d’une grande partie des eaux contestées.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré au début de cette année que la Chine «est notre défi le plus important pour l’avenir».