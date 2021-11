La guerre Mercedes contre Red Bull a-t-elle dépassé le cap ?

Les guerres Mercedes contre Red Bull continuent de s’aggraver, mais les deux factions belligérantes ont-elles franchi la ligne cette saison ?

L’équipe PlanetF1 offre ses réflexions…

Michelle Foster

Quel que soit le pilote qui remporte le titre mondial de cette année – Max Verstappen ou Lewis Hamilton – ils peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli et de la façon dont ils l’ont fait.

Ils ont couru roue contre roue et l’ont fait, pour la plupart, d’une manière dont nous pouvons convenir qu’elle a été dure mais juste. Ils se sont félicités les uns les autres même après la défaite et se sont largement montrés le respect même au plus fort du combat.

Si seulement leur comportement déteint sur leurs chefs d’équipe.

J’hésite à utiliser les mots fier, juste ou respectueux quand il s’agit de Christian Horner ou Toto Wolff. Ils ont transformé une course passionnante sur piste pour le titre mondial en un championnat désespéré d’équipes de Formule 1, ne créant rien d’autre que des frictions et de la discorde.

Wolff a accusé Horner après le Grand Prix de Grande-Bretagne d’avoir utilisé ses mots pour inciter à la colère envers son pilote, affirmant que les commentaires de Red Bull étaient « inférieurs à la ceinture » et personnels. Il a ajouté: « Nous voulions ramener un peu de respect à la discussion. »

Nous attendons toujours.

Des ailerons avant aux ailerons arrière, des arrêts aux stands aux astuces de moteur, des révisions de pénalités aux barbes de pantomime, Red Bull et Mercedes ont passé toute la saison à accuser l’autre de tricherie et pourtant aucune équipe n’a en fait complètement protesté contre la voiture de l’autre.

Le tac au tac a franchi la ligne de l’absurde. Ce qui était une rivalité est devenu une querelle rancunière entre deux personnes qui ne devraient même pas être sous les projecteurs.

Verstappen et Hamilton sont les stars de la saison 2021, laissez-les le faire sur la piste avant que Wolff et Horner n’entache encore plus ce championnat.

Christian Horner ressemblait à un manager de football sous pression accusant l'arbitre de sa critique de la façon dont la pénalité de grille de Max Verstappen a été infligée. L'élan est résolument avec Lewis Hamilton et Mercedes.

Marc Scott

Je me suis toujours demandé si une marque ou une ligne existait même en Formule 1 et cette saison en particulier m’a apporté très peu de preuves pour apaiser mes doutes. Le combat Mercedes contre Red Bull a été moche et, si le changement d’élan se poursuit vers le premier, je crains qu’il ne devienne encore plus moche avant la fin de la saison.

Mais cette laideur ne fait-elle pas réellement partie de la beauté de la Formule 1 ? Les efforts déployés par les équipes pour trouver une faille dans l’armure ne cessent de m’étonner et toutes les escroqueries hors piste n’ont fait qu’élever cette bataille pour le titre vers de nouveaux sommets, que nous soyons à l’aise ou non.

Si les retombées du combat Mercedes contre Ferrari en 2018 et 2019 étaient notre entrée, Mercedes contre Red Bull cette année a été notre plat principal et notre désert avec juste assez de place pour plus de pop-corn.

Nous commençons à plonger dans des eaux troubles lorsque Toto Wolff et Christian Horner volent la vedette à deux pilotes phénoménaux et à tous les membres de l’équipe respective donnant tout pour leur permettre de se battre semaine après semaine; l’eau devient complètement noire lorsque des étrangers innocents sont entraînés.

Là où ma propre ligne a été franchie, c’est juste avant l’extinction des feux au Qatar et le patron de l’équipe Red Bull a réprimandé un « maréchal voyou » qui a eu l’audace de donner la priorité à la sécurité des pilotes et d’agiter un drapeau jaune en qualifications. Peut-être que Horner était devenu tellement absorbé par sa propre querelle personnelle qu’il était devenu aveugle à ce à quoi ressemblait un comportement décent et mature.

Heureusement, cependant, la vision de Horner est revenue, même si cela nécessitait un voyage au bureau du directeur pour une entreprise de réprimande. Ses excuses étaient sincères et cela suffisait pour nous ramener tous sur la corde raide morale, s’il en existe une.

Finley Crebolder

Nous voulons tous voir une bataille serrée pour le titre entre plusieurs équipes, et un peu d’aggro entre elles peut rendre les choses encore plus divertissantes, mais c’est tout simplement trop.

Si Wolff et Horner veulent se balancer verbalement semaine après semaine, c’est bien, mais ils entraînent les autres dans leurs querelles maintenant, et ce n’est pas le cas.

Comme Mark l’a dit, le patron de Red Bull a critiqué un marshal pour avoir fait franchement son travail au Qatar, obligeant la FIA à intervenir à juste titre et à lui donner un déguisement. Comme il le sait bien, de tels commentaires pourraient être sérieusement dangereux et dommageables, surtout si l’identité du maréchal devenait publique.

Heureusement, ce n’est pas le cas, mais il a quand même été victime de nombreux abus en ligne. Bien sûr, Horner obtient également sa juste part, mais il s’est inscrit pour cela lorsqu’il est devenu directeur d’équipe de Formule 1; les maréchaux, qui sont souvent des bénévoles, ne le méritent pas.

Ensuite, il y a la question de les fans qui le remarquent les deux équipes utilisent efficacement leurs équipes de stands comme des bornes humaines dans le but de se gêner mutuellement pendant les courses.

Quiconque regarde la F1 depuis un certain temps sait à quel point la voie des stands peut être dangereuse, et Horner et Wolff le sauront mieux que quiconque. Avoir cette connaissance et faire en sorte que leurs équipes de stands se tiennent un peu plus près des voitures de leurs rivaux est irresponsable et irrespectueux envers leurs collègues.

Dans leur bataille pour le championnat des pilotes, Verstappen et Hamilton ont été durs mais généralement respectueux les uns envers les autres, comme ils devraient l’être, et c’est un spectacle extrêmement agréable. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de leurs patrons et de leur combat pour remporter le titre des constructeurs.

En termes de priorités pour Wolff et Horner, le respect de quelque nature que ce soit, l’un envers l’autre mais surtout envers les autres, semble être très bas de leur liste.