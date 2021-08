La « guerre secrète » de Margaret Thatcher contre la BBC a été mise à nu : « Trop souvent biaisée ! | Politique | Nouvelles

in

La BBC est considérée comme plus partiale que GB News. Une enquête menée auprès de 1 000 personnes par CT Group a révélé que 42 pour cent des personnes interrogées pensaient que le diffuseur national offrait une couverture biaisée. En comparaison, seulement 27 pour cent pensaient la même chose à propos de la nouvelle chaîne GB News – qui s’est engagée à donner une voix à l’inouï lors de son lancement en juin.

Il a depuis été accusé de parti pris de droite et a été décrit comme “sans vergogne partisan” par un chef de l’Ofcom.

Cependant, le public britannique a vu le contraire, selon le sondage, qui a été commandé par GB News.

Il a trouvé que 36% des personnes interrogées considéraient le nouveau canal biaisé.

Quelque 37 pour cent ont dit qu’ils ne savaient pas.

Brendan Clarke-Smith, le député conservateur de Bassetlaw, a déclaré au Telegraph : « Ces conclusions correspondent à ce que j’entends de mes électeurs, qui en ont assez d’être prêchés par des élites médiatiques qui vivent des vies très différentes de la leur.

“Ils ne veulent pas d’une chaîne d’information qui les rabaisse ou leur dise que leurs opinions et leurs valeurs sont fausses. C’est pourquoi GB News a été si rafraîchissant.”

Alors que la BBC continue de recevoir des accusations de partialité, un rapport de 2014 du Telegraph expose la « guerre secrète » de Margaret Thatcher contre le diffuseur.

Une série de notes de service de Downing Street découvertes par la publication montrent qu’un « objectif non déclaré » d’un examen approfondi des finances de la société était de « réduire la BBC à sa taille ».

Mme Thatcher aurait favorisé une série de mesures radicales pour forcer la BBC à devenir plus efficace, notamment en introduisant des téléviseurs qui ne diffusaient que ITV et Channel 4, et en forçant ses stations à diffuser de la publicité.

JUST IN: L’UE est condamnée à l’échec après qu’une statistique “prouve que l’Europe vit dans le passé”

Selon le rapport, elle a également eu des entretiens secrets avec un contrôleur de la BBC soutenant les conservateurs, qui l’avait avertie que les sociétés étaient « méprisantes des politiciens » et se considéraient « comme un État dans l’État ».

Des documents publiés par les Archives nationales montrent que la Dame de fer avait des vues similaires sur la couverture de la BBC au milieu des années 80.

Un compte rendu daté du 9 janvier 1985 d’une rencontre entre Mme Thatcher et Leon Brittan, alors ministre de l’Intérieur, indiquait : « Le Premier ministre a réitéré sa préoccupation concernant les normes journalistiques de la BBC.

« La couverture des nouvelles et des affaires courantes était trop souvent partiale et irresponsable ; et certains programmes à la fois à la radio et à la télévision étaient déplaisants au point d’offenser la décence publique. »

Le rapport du Telegraph ajoute : « En mars 1985, le gouvernement de Mme Thatcher a ouvert une enquête, présidée par le professeur Alan Peacock, sur le financement de la BBC.

« Il s’agissait d’un examen approfondi des modalités de financement de la société et de l’avenir des droits de licence.

A NE PAS MANQUER :

Peintre snobé par l’UE pour la collection d’art du Parlement : “Pas symbolique !” [INSIGHT]

Le sombre avertissement de Mervyn King sur la zone euro : « Une élite centralisée ! [REVEALED]

Sturgeon a refusé d’exclure un troisième vote pour l’indépendance en cas de défaite [ANALYSIS]

“Cependant, une note écrite par Peter Warry de la No 10 Policy Unit révèle que certains des” objectifs non déclarés “dans l’établissement de la revue Peacock étaient de” réduire la BBC à sa taille, de la forcer à améliorer son efficacité et de l’empêcher de l’expansion extravagante à tout, de la DBS à la télévision au petit-déjeuner.”

Le niveau des inquiétudes de Mme Thatcher au sujet de la BBC était également évident dans sa décision de s’entretenir avec Ian McIntyre, alors contrôleur de Radio 3, en décembre 1984, a rapporté le Telegraph.

M. McIntyre, un ancien employé du Parti conservateur, a affirmé que la BBC “n’est plus à la hauteur des normes élevées, qu’elle a elle-même contribué à établir”.

Il aurait écrit dans une note d’information à l’intention du Premier ministre de l’époque : « Méprisant envers les politiciens et condescendant envers le public, il semble de plus en plus se considérer comme un État dans l’État. »

Prenant son stylo sur la note de service, Mme Thatcher aurait souligné à trois reprises l’expression “un État dans l’État”.