La guerre technologique froide entre les États-Unis et la Chine pourrait encore nuire à Apple

Une «guerre technologique froide» entre les États-Unis et la Chine pourrait toujours laisser Apple dans la ligne de mire, fait valoir Wedbush, même après que l’administration Biden a annulé certaines des politiques de l’ère Trump.

Le président Biden a révoqué cette semaine les interdictions américaines prévues sur TikTok et WeChat, et a généralement adopté une position moins agressive avec la Chine, mais il y a encore beaucoup de potentiel de problèmes à venir…

Par exemple, en révoquant les interdictions d’applications chinoises prévues, Biden l’a remplacée par un décret exécutif plus général appelant à un examen des applications détenues par la Chine et d’autres pays préoccupants, afin de protéger la sécurité nationale des États-Unis.

De plus, le Sénat a approuvé un financement gouvernemental de 52 milliards de dollars pour la production de puces aux États-Unis, provoquant une réaction de colère de la Chine.

Comme on pouvait s’y attendre, le gouvernement chinois n’est pas content. Les législateurs chinois ont exhorté le Congrès à “arrêter immédiatement” les progrès sur le projet de loi, a rapporté mercredi l’agence de presse officielle Xinhua, citant une déclaration d’un comité du Congrès national du peuple qui s’occupe des affaires étrangères. Le projet de loi « salit la trajectoire de développement et les politiques intérieure et étrangère de la Chine », selon le communiqué, et « interfère dans les affaires intérieures de la Chine sous la bannière de l’innovation et de la concurrence ».

Wedbush dit que la guerre technologique froide pourrait bien s’intensifier et que toute action de représailles de la Chine est susceptible de frapper plus durement Apple et Tesla.

Alors que les tensions actuelles ont de nombreuses implications pour les entreprises/consommateurs américains, les deux entreprises américaines touchées de manière disproportionnée par cette Cold Tech War sont clairement Apple et Tesla. Apple a presque toute sa production d’iPhone en Chine dans le cadre de son usine phare de Foxconn et les consommateurs chinois représentent environ 20% de tous les iPhones vendus dans le monde. Tesla, d’autre part, a construit son usine phare Giga en Chine, le pays étant sur le point de représenter environ 40% de toutes les livraisons mondiales vendues d’ici 2022. Jusqu’à présent, l’écorce a été pire que la morsure par rapport au contrecoup et à l’impact négatif sur Apple et Tesla en Chine, mais cela reste un risque clair dans la guerre plus large des technologies froides entre les États-Unis et la Chine.

Le mois dernier, quatre membres du Congrès ont accusé Apple d’être “un pion dans les méfaits de la Chine”.

Photo : Road Trip avec Raj/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :