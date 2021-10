La guerre totale arrive: les Sixers ne paient pas son salaire à Ben Simmons

« C’est creuser la hache. Si ce n’était pas déjà une guerre, c’est la déclaration officielle de guerre. Et cela ferme toute porte qui pourrait être laissée ouverte à la compréhension et à l’adhésion de Simmons à la discipline des Sixers. » C’est ce qu’a déclaré le journaliste d’ESPN Brian Windhorst après que Jake Fischer de Bleacher Report a lancé hier le dernier barrage de l’affaire Ben Simmons, qui atteint des sommets sans précédent dans les relations franchise-star : Les Sixers étaient censés avoir payé 25% du salaire de Simmons au 1er octobre, mais ont décidé de ne pas le faire.. Au lieu de cela, l’argent (informations ESPN) est allé sur un compte en réserve où il servira de dépôt pour collecter les amendes que le joueur reçoit. Les Sixers disputent leur premier match préparatoire à Toronto lundi. Ce sera le premier dans lequel, s’il ne l’est pas (et ne le sera pas), Simmons cessera de facturer 227 613 $. C’est ainsi qu’il en sera désormais à chaque match pour lequel l’Australien n’apparaît pas.

Bien que Fischer ait assuré que cette mesure des Sixers ouvrait la porte à Simmons pour revenir dans le giron de la franchise pour être avec l’équipe mais sans jouer ni s’entraîner, revendiquant une blessure présumée, cette option pour le moins lointaine. Shams Charania (.) l’a rejeté et a assuré que Simmons continuera avec son poste actuel, séparé des Sixers (même géographiquement, il est à Los Angeles) et qu’il est pleinement conscient des “ramifications” de sa décision et la punition qu’il peut subir. Ramona Shelburne (ESPN) cite des sources proches du joueur : “Nous sommes là-dedans avec une vision à long terme.” Résistez pour forcer sa sortie des Sixers. Simmons pense qu’à terme, via un transfert ou un autre type d’accord, il recevra l’argent qu’il va désormais cesser de collecter.

En fait, lorsque la franchise et le joueur ont parlé le mois dernier, cette possibilité était déjà envisagée, elle était donc sur la table à l’approche de 1-O. Mais Ben Simmons suit convaincu que le moyen d’accélérer son départ de Philadelphie est de rester à l’écart d’une équipe en route pour la semaine du camp d’entraînement. Trois fois étoile et il n’y a pas si longtemps, une superstar montante, Simmons (25 ans) est tombé en disgrâce après les dernières séries éliminatoires. C’est un défenseur exceptionnel et un brillant joueur en transition et en passeur, mais son insécurité en attaque et son incapacité à développer un tir sauté viable l’ont limité, techniquement et mentalement, et la facture a été très élevée. Après avoir perdu le septième match des demi-finales Est, à domicile et contre des Hawks qui arrivaient en tant que victimes, Doc Rivers et Joel Embiid, la superstar de l’équipe, ont pointé du doigt Simmons dans les médias. Le divorce a été prononcé. L’Australien a divulgué ces derniers jours qu’il avait besoin de changer de décor et que son union avec Embiid lui a déjà donné tout ce qu’il avait à donner : ils ont besoin de se séparer pour être meilleurs. Les deux. Ou alors il pense.

Le problème, et la différence par rapport à des situations comme celle de James Harden il y a un an, est que les actions de Simmons sont difficiles. Fondamentalement, personne ne veut risquer de faire une transaction, pas dans les conditions exigées par les Sixers. Le patron de Philadelphie, Daryl Morey, voudrait un retour de superstar, mais Simmons a perdu ce statut. Presque, même, maintenant aussi la star. Personne ne fait d’offre pour lui, personne ne fait une offre puissante, et les Sixers ont préféré commencer la saison comme ça et voir si les choses allaient bien et Simmons a amélioré sa dernière vue (la série contre les Hawks) pour déménager une petite cache engloutie. Rien à voir avec ce que, sur le papier, une équipe devrait pouvoir tirer pour un triple All-Star de 25 ans qui la saison dernière était l’un des prétendants au titre de Défenseur de l’année. À l’été 2019, Simmons a signé une prolongation de son contrat de recrue de près de 177 millions de dollars sur cinq ans. Cette saison est la deuxième qu’il joue sous ce nouveau contrat, et il devrait gagner un peu plus de 33 millions de dollars.

En fait, la structure de son contrat l’a aidé à se rebeller : il est stipulé de recevoir 50% avant le 1er octobre, ce qui lui a assuré un succulent butin avant que les batailles vraiment laides avec les Sixers ne puissent commencer (maintenant), au début de la pré-saison. . Le 2 août, il a déjà pris 25 % mais le deuxième lot de ce pourcentage, celui qui devait arriver maintenant, est allé à ce fonds créé par les Sixers pour récupérer ce que le joueur va livrer pour ne pas jouer. Son contrat est un autre des problèmes pour un transfert, bien sûr : après les 33 millions cette saison, il est garanti 35,4 lors de la saison 2022-23, 37,8 la suivante et 40,3 lors de la 2024-25.

Les choses vont devenir de plus en plus laides. D’abord parce qu’il n’y a pas de solution en vue. En gros, personne ne veut de Simmons. Et moins maintenant : tout le monde sait que les Sixers abandonneront drastiquement leurs revendications à mesure que la situation deviendra plus intenable. Un responsable de l’équipe a confirmé à Fischer qu’il n’y a actuellement aucun mouvement sur ce front : “Le seul endroit où vous pensez à un transfert de Simmons est à Philadelphie.” Mais le filet de nouvelles, de rumeurs et de questions dans les apparitions dans la presse, le quotidien de l’équipe maintenant que la saison est lancée, va considérablement affecter la stabilité et le travail des Sixers, une réalité qui a déjà fait sauter Embiid dans son dernier pas à travers les micros : “C’est une déception, cela frise le manque de respect pour les garçons qui se battent ici pour leur vie. Mon sentiment est que cette équipe s’est constituée, soit du fait de l’arrivée des tireurs, soit du besoin pour les intérieurs de tirer sur l’extérieur, d’y penser, de ses besoins. C’est pourquoi nous avons signé Al Horford, c’est pourquoi nous nous sommes débarrassés de Jimmy Butler, ce qui m’a semblé être une erreur et c’était pour que Simmons puisse avoir plus de ballon entre ses mains. Alors maintenant, c’est surprenant.”

Le barrage est énorme. Et au malaise des Sixers il faut ajouter que le reste des franchises surveille attentivement les événements. La dernière chose qu’ils veulent, c’est que Simmons s’en tire. et donner l’exemple aux stars et aux joueurs avec de gros contrats NBA, que l’on croit le bon dans lequel un dans la deuxième année d’un contrat de cinq peut simplement cesser de se présenter aux activités de l’équipe pour forcer un transfert selon leurs conditions. Alors oui : c’est la guerre et les choses vont s’envenimer à chaque fois.