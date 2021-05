La guerre verbale entre Caleb Plant et Canelo commence

Usine de Caleb Il a accordé une interview au portail américain . et là il a exprimé ses opinions sur un affrontement potentiel entre lui et le champion unifié WBC, WBA et WBO de 168 livres, Saul Canelo Alvarez, pour septembre prochain.

De plus, Plant a eu ses réflexions sur la récente victoire de huit rounds de Canelo sur TKO Billy Joe Saunders, à qui le Mexicain a arraché la ceinture WBO le week-end dernier devant une foule de plus de 73 000 personnes au stade AT&T à Arlington, au Texas.

L’usine ‘Sweet Hands’ possède la ceinture œcuménique FIB des super-moyens, le dernier championnat dont Canelo a besoin pour devenir le monarque incontesté de la catégorie, l’objectif du combattant de Jalisco pour cette 2021.

PLANIFIEZ COMBIEN VOUS VOULEZ GAGNER DANS UNE LUTTE CONTRE CANELO

«Je ne cherche pas un sou de plus que ce qu’ils devraient me payer, mais je ne veux pas non plus un sou de moins. Je sais ce que certains ont été payés. J’ai l’impression qu’Eddie Hearn les a vendus un peu (à Smith et Billy Joe Saunders) pour un peu d’argent, je veux juste être juste. “

L’USINE DIT QUE CANELO EST 1-3 AVANT LES COMBATTANTS D’ÉLITE

«Il a combattu ces gars de niveau britannique et c’est génial, mais en ce qui concerne l’élite, Floyd Mayweather, Erislandy Lara et Gennady Golovkin (deux fois), il a un score de 1-3. Il a l’air humain dans certains de ces plus gros combats. “

À PROPOS DE SON STYLE COMME CELUI DE SAUNDERS