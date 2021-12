LA Guerrillas signe Spart comme remplaçant pour la saison 2022 de la CDL

Spart revient chez les Guérillas, prenant cette fois sa place sur le banc.

Au cours de la saison inaugurale de la Call of Duty League 2020, les LA Guerrillas ont fait venir plusieurs jeunes joueurs pour essayer de construire leur équipe. Avec Reece « Vivid » Drost, Rasim « Blazt » Ogresevic et Kris « Spart » Cervantez en tête. Alors que tous les trois ont finalement quitté LAG, Spart revient aujourd’hui car il est nommé joueur remplaçant pour la saison 2022.

Spart rejoint la guérilla

Au cours de cinq événements avec les guérillas en 2020, le meilleur classement de Spart a été de 5-6e. Cependant, sa saison amateur dans Black Ops Cold War a raconté une histoire différente. Alors que son alignement commençait lentement, Spart a remporté des victoires dans les 5e et 6e Challengers Cups, avant de remporter la première saison Elite, les 10e, 13e et 17e Coupes avant de finalement remporter la plus grande de toutes, la finale des Challengers Champs.

Spart continuera de participer aux Challengers cette année aux côtés de son rôle de remplaçant sur les Guerillas. Cela lui donnera des représentants bien nécessaires sur la scène compétitive, mais le verra également faire un pas de plus vers une place de départ dans la ligue.