La Guilde glisse avec Del Valle (2-1) et flirte avec le KO dans les Libertadores

04/10/2021 à 03:30 CEST

Le Gremio est passé par le fil, a perdu contre Independiente Del Valle (2-1), mais est ressorti vivant du match aller du troisième tour précédent des Libertadores. Les gauchos, presque, n’ont pas subi de désastre, ce qui les aurait forcés à faire un machado mercredi prochain à Porto Alegre pour être en phase de groupes du tournoi continental.

L’équipe équatorienne a complètement dominé la seconde période, où elle a récupéré le but initial de Diego Souza, le meilleur tireur du Brésil en 2020, grâce à un doublé de l’Argentin. Lorenzo Favarelli. Le match est devenu une épreuve pour les syndicalistes après que le défenseur central a été expulsé par double avertissement à la 59e minute. Rouen.

🙌 Quel coup de tête! Diego Souza a ouvert le score pour @Gremio contre @IDV_EC et compte déjà 4 buts en CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/y1QuCBZiFt – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 10 avril 2021

L’équipe dirigée par le Portugais Renato Paiva, qui détenait 69% du ballon, a fini par épargner la vie de son rival: terminé 16 fois par seulement 4 des Brésiliens, qui étaient en remorque pour les 45 secondes et avaient leur jeune gardien de but Brenno, comme le joueur le plus remarquable.

Le match aurait cependant pu avoir un aspect très différent si le juge de touche n’avait pas annulé, en raison d’un hors-jeu inexistant, l’objectif légal de Ferreirinha, à la minute 43, ce qui aurait été 0-2. Les protestations fâchées des entraîneurs étaient inutiles (sans Renato Portaluppi qui n’a pas voyagé parce qu’il avait Covid-19) et les joueurs tricolores, car dans les phases précédentes des Libertadores, il n’y a pas de VAR.

La polémique d’arbitrage a comblé une première étape marquée par le refus des autorités équatoriennes de laisser les Gremio quitter leur hôtel de Quito, car il avait plusieurs points positifs de Covid-19. La réunion a dû être annulée et transférée à Asunción où elle a été jouée deux jours plus tard que prévu initialement, une fois que l’équipe brésilienne avait parcouru la moitié du continent.