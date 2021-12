La Guilde ne baisse pas les bras

03/12/2021 à 02:28 CET

Le Gremio ne jette pas l’éponge et a bien voulu exploiter les très rares options pour rester en Serie A du Brasileirao. Dans un duel entre équipes engagées dans la lutte pour la permanence, l’ensemble des Vágner Mancini jeudi a enfreint Sao Paulo un 3-0 retentissant, avec des buts de Thiago Santos, Diogo Barbosa et un dernier, en temps d’escompte, de Jhonata Robert du milieu du terrain

Il ne reste que deux journées pour terminer le championnat brésilien et le Gaucho Tricolor est toujours dans la zone de relégation : il est troisième avec 39 points, un de moins que Bahia. Les trois premiers dans la zone de salut (tous avec un match en attente) sont le tout nouveau champion de la Coupe d’Amérique du Sud, Ath. Paranaense, avec 42 et Cuiabá et Juventude, tous deux avec 43. Et ce vendredi, il y a un Ath décisif. Parananais -Cuiaba au stade Arena da Baixada.

Bien que la situation des gauchos soit toujours désespérée et que seul un miracle empêchera le deuxième déclin de leur histoire, le sentiment de soulagement fut très grand, puisque le Gremio aurait pu perdre la catégorie s’il n’avait pas pu s’imposer à Sao Paulo et, en même temps, Bahia aurait gagné At. Mineiro

Les deux résultats ont cependant fini par favoriser les intérêts du Gaucho Tricolor, qui a non seulement remporté son engagement, mais a également vu comment le Galo est revenu de 2-0 et, dans un grand match, a battu le Bahian Tricolor (2-3) et a confirmé le titre de champion.

Dimanche prochain, la Guilde a un autre match à vie ou à mort dans le fief d’un Corinthians, qui occupe la quatrième position et brigue une place directe aux Libertadores 2022.

Sao Paulo, pour sa part, a subi une défaite absolument humiliante et n’a pas encore mathématiquement réussi à sceller sa permanence, bien qu’il ait très peu d’options pour finir par perdre la catégorie.

A défaut des deux dernières journées, il occupe la 12e position, avec 45 points, ce qui lui permettrait de disputer la Coupe d’Amérique du Sud. Rogerio Ceni, A son retour sur le banc de Morumbí, il n’a pas trouvé la clé d’une équipe qui finira le Brasileirao de manière très mélancolique.