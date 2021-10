La Guilde s’attire des ennuis

11/10/2021 à 02h59 CEST

C’était un match à six points contre un adversaire direct et ils ont perdu (1-0) avec un but dans le temps additionnel. La Guilde a reçu un coup dur lors de sa visite à Vila Belmiro contre Santos, qui a également du mal à s’échapper des positions de relégation. Le dramatique à la fois de Léonard de Wagner il ouvre une brèche de dimensions gigantesques dans le navire gaucho, qui navigue depuis le premier jour dans la zone de relégation.

L’image du gardien Brenno pleurer abondamment après la rencontre et la tentative d’agression du vétéran Rafinha à un ramasseur de balles (qui lui a valu l’expulsion) expliquer le désespoir de l’équipe Luiz Felipe Scolari, qui n’a ajouté qu’un point des seize derniers en jeu.

La situation du Gaucho tricolore est dramatique : Avant-dernier et à cinq points de la première position en dehors de la zone de relégation occupée par Santos (qui l’aurait dépassé en cas de victoire) et la Juventude à égalité.

« Nous payons très cher les petits détails et, bien sûr, l’équipe se sent un peu déprimée, ce qui est normal… mais nous devons continuer à travailler », a déclaré Scolari, qui a reconnu le moment délicat de son équipe : « Nous sommes dans une situation très difficile, mais nous n’allons pas nous rendre et nous continuerons à faire ce que nous avons toujours fait avec dévouement, joie, discipline et en cherchant des résultats positifs. »

Felipao a nié qu’il songeait à démissionner et a assuré que son souhait est de « continuer à travailler pour surmonter un moment que personne n’imaginait que nous vivrions ».

Désormais, chaque match est une finale pour l’équipe gaucho. Mercredi, il rend visite à Fortaleza, quatrième classé et équipe révélation de la saison. Et dimanche, à domicile, il a un autre match à vie ou à mort dans le derby gaucho contre la Juventude.