La Guilde se soumet à l’International et ouvre un avantage en finale du Gaucho

17/05/2021 à 01h35 CEST

La Guilde a fait un pas de géant pour se proclamer champion du gaucho. Dans la première étape, l’ensemble de Tiago nunes a battu Internacional (1-2) et a désormais tout en sa faveur pour conserver un tournoi qu’il a remporté lors des trois dernières éditions.

Le premier tour de la finale a été dominé par l’équipe canarienne Miguel Ángel Ramírez, principalement en première mi-temps. Les colorados ont avancé avec un jeu né avec une passe de 38 mètres de profondeur du défenseur central argentin, Victor Cuesta, afin de Edenilson et cela a servi pour Thiago Galhardo a marqué son neuvième but cette saison 2021. C’était un excellent but. Les colorados, qui ont prévalu dans la bataille de la large zone, ont pu sortir du classique déjà défini.

La Guilde a réagi après la pause. Il a soulevé la ligne de pression et a commandé dans les premières minutes de la seconde mi-temps. Le retour du Tricolor se ferait dans deux aires de jeux. À la 58e minute, il a égalisé Diego Souza, avec une tête impressionnante au début d’un coup franc. Celui qui était un attaquant de football brésilien en 2020 a renforcé son leadership dans le championnat Gaucho, où il a déjà signé 7 buts.

Et le but du retour est venu à la 88e minute sur un tir de Ricardinho Viana, Il n’était sur le terrain que depuis sept minutes. Le jeune milieu de terrain a dédié le but gagnant à son père et son grand-père décédés cette année de Covid-19. À la fin du classique, le joueur a traversé tout le terrain de jeu du stade Beira-Rio à genoux.

Internacional a réussi à égaliser la remise lorsque Praxedes a envoyé un ballon sur la barre transversale. Maintenant à ceux de Míguel Ángel Ramírez Ils n’ont pas d’autre choix que de gagner dimanche prochain à l’Arena Gremio. Comme il n’y a pas de double valeur des buts dans le champ opposé, le Colorado a besoin d’une victoire d’un point pour aller aux tirs au but, ou de deux dans les 90 minutes pour décrocher un titre, ce qui a été très difficile.

Avant la finale de dimanche, Internacional disputera un autre match décisif. Jeudi, il se rendra à Asunción pour affronter Olimpia lors de l’avant-dernière journée du groupe B de la Copa Libertadores, où les quatre équipes sont à égalité à quatre points.