La Guilde, virtuellement en Serie B

12/05/2021 à 22:42 CET

Un but de Renato Augusto à la 85e minute a condamné (pas encore mathématiquement) le Gremio, qui est quasiment relégué en Serie B. Corinthiens, qui s’entraînent Sylvinho, a entamé un 1-1 in extremis, avec lequel il reste en quatrième position, et a mis fin à pratiquement toutes les options de permanence de l’équipe gaucho alors qu’il reste encore un jour pour terminer le Brasileirao 2021.

Seul un miracle sauve le Gremio, qui peut être une équipe de Serie B ce lundi, si Juventude et Cuiabá parviennent à marquer dans leurs engagements respectifs. En ce moment, l’équipe de Vágner Mancini Elle ne dépend plus d’elle-même et est entre les mains d’une combinaison de résultats presque impossible à réaliser.

Ce lundi, la Juventude visite un Sao Paulo est très peu d’heures, qui vient de recevoir un sévère correctif justement contre la Guilde. De son côté, Cuiabá reçoit à domicile même Fortaleza, qui a déjà garanti sa participation à Libertadores 2022.

La Guilde, qui reçoit le champion At. Mineiro est désormais le troisième dernier avec 40 points. Cuiabá, en dernière position de la zone de relégation, et la Juventude totalisent 43 points, et joueront ce lundi leur match correspondant à la 37e journée. Bahía, qui avait perdu jeudi contre At. Mineiro à domicile (2-3), a également 43 ans après avoir gagné ce dimanche avec une belle solvabilité à Fluminense (2-0).

De leur côté, Sao Paulo et Ath. Les Parananais ont 45 points et ils n’ont besoin d’ajouter qu’un point lors de leurs deux derniers matchs pour confirmer leur permanence, un prix inférieur pour deux équipes appelées à être dans la zone haute du classement.