La guitare Custom V2 Les Paul 1979 du guitariste d’outil Adam Jones est maintenant disponible dans le monde entier

Gibson et OUTIL‘s Adam Jones ont annoncé leur prochaine collaboration dans la collection avec la Adam Jones 1979V2 Les Paul Custom de Gibson Custom Shop.

Le multi-platine et le quadruple Grammy AwardLe musicien gagnant est l’un des guitaristes rock les plus talentueux et les plus innovants du point de vue sonore. La nouvelle Adam Jones 1979V2 Les Paul Custom est une nouvelle version AdamLa guitare n° 1, sa très prisée Silverburst 1979 Gibson Les Paul.

L’Adam Jones 1979V2 Les Paul Custom est une offre de guitare en édition limitée de Gibson Custom Shop Murphy Lab qui rend hommage à ce que Adam appelle « l’une de mes guitares préférées de tous les temps », vu partout lors de la tournée mondiale pour OUTILle blockbuster « Inoculum de peur » album, qui est devenu l’un des albums les plus vendus de 2019. Dotée d’une finition Gibson Custom Shop Murphy Lab Antiqued Silverburst légèrement vieillie, la guitare offre une nouvelle prise Adam‘s original avec des illustrations personnalisées — conçu par l’artiste Korin Faught — à l’arrière de la poupée. Inclus dans le paquet de guitare est un miroir de poupée amovible, tout comme Adam‘s. Une offre limitée de 79 guitares Adam Jones 1979V2 Les Paul Custom a été signée et numérotée par Adam lui-même. En 2022, Adam sera vu en tournée avec OUTIL jouant de sa propre guitare 1979V2.

L’un des artistes les plus talentueux du rock, Jones est reconnu comme le guitariste du groupe OUTIL, ainsi que son travail en tant qu’artiste visuel, sculpteur, vidéaste, producteur et concepteur d’effets spéciaux (« Parc jurassique », « Terminaison 2 », « Edward Scissorhands », « Ghostbusters 2 », « Batman 2 », « Freddy »). Adam a été fortement impliqué dans la recréation de la nouvelle guitare, en travaillant avec Gibson‘s luthiers à Nashville, Tennessee. Utilisant sa vaste expérience dans les arts visuels, les effets spéciaux et le design, Jones est à la fois directeur de la majorité des OUTILet crée l’expérience visuelle sur scène pour le groupe. Pour la première mondiale du nouveau Gibson Custom Shop Adam Jones Les Paul Custom, un court métrage d’animation spécial, « Le témoin », a été créé et noté par Adam et mélangé par Joe Barresi.



