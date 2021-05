La guitare de la série d’art Charvel Evh, jouée et signée d’Eddie Van Halen, va aux enchères

Une guitare électrique Charvel EVH Art Series qui a été jouée sur scène et signée par l’emblématique VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen a été mis aux enchères chez Iconic Auctions.

Eddie joué de la guitare pendant un VAN HALEN concert au Tacoma Dome, Washington le 5 mai 2012 dans le cadre du groupe “Une autre sorte de vérité” visiter. En plus de jouer de la guitare, Van Halen a certifié l’utilisation de la guitare avec une signature de marqueur de stylo argenté et une inscription sur le corps qui se lit comme suit: “Tacoma WA 5-5-2012, Eddie Van Halen, VH 2012.”

Conçue par le maître lui-même, la guitare Charvel EVH Art Series est basée sur Eddie Van Halenla guitare originale de Frankenstein, qui était la tentative du musicien de fusionner le son d’un classique Gibson guitare avec les attributs physiques et la fonctionnalité de barre de trémolo d’un Fender Stratocaster. La finition rayée était le résultat de Van Halen peindre la guitare de couleurs différentes, appliquer des bandes de ruban adhésif après chaque couche, puis peler pour révéler sa monstruosité Shelleyan.

Vidéo de Eddie Van Halen en utilisant la guitare pour une restitution en direct de “J’attendrai” peut être vu ci-dessous.

Les enchères pour la guitare se terminent le samedi 15 mai. L’enchère actuelle est de 13 310 $.

En décembre dernier, Eddie Van Halenfils de Wolfgang a critiqué une vente aux enchères de trois des guitares de son défunt père. Les instruments ont été vendus pour un total de 422 050 $ via Ventes aux enchères de Julien dans le cadre d’un plus grand événement de souvenirs musicaux appelé “Icônes et idoles”. L’homme de 30 ans a déclaré que les vendeurs «profitaient du décès de mon père» et qu’il n’avait «rien à voir avec» la vente. «Je n’ai JAMAIS l’intention de vendre l’une des guitares emblématiques de mon père», a-t-il déclaré.



