La guitare et la tête d’ampli volées de Randy Rhoads ont finalement été rendues à sa famille

Une tête de guitare et d’ampli appartenant à la fin OZZY OSBOURNE guitariste Randy Rhoads ont été rendus à sa famille après avoir été volés il y a un an et demi.

Fin novembre 2019, certains des Excitél’équipement et les souvenirs de École de musique Musonia à North Hollywood, en Californie, l’école où Randy Rhoads célèbre la guitare enseignée et qui était dirigée par Excitéla défunte mère Delores. Suivant Excitéil y a 39 ans, l’école a attiré des fans du monde entier comme un lieu où le Rhoads la famille a joyeusement ouvert son cœur pour partager la vie de Excité.

Après le vol, Ozzy a offert une récompense de 25 000 $ pour des renseignements menant à l’arrestation et à la condamnation de la ou des personnes responsables du vol de l’équipement et / ou du retour des articles volés. Peu de temps après, une femme a découvert un grand nombre d’objets dans une benne à ordures à North Hollywood, mais pas la guitare et la tête d’ampli qui étaient restées manquantes – jusqu’à présent.

Mercredi (19 mai), Excitéla soeur de, Kathy Rhoads D’Argenzio, lui a pris Instagram pour partager les nouvelles qui ExcitéLa première guitare électrique de la marque, une Harmony Rocket de 1963 et un prototype de sa rare tête d’ampli Marshall Amplifiers, ont finalement été renvoyés dans la famille.

Elle a écrit: “OUI !!!! C’est OFFICIEL !!! …. Et vous l’avez entendu CORRECT !!!!! Il est de retour. Ça a été un fou ‘Excité semaine »pour sûr… .. mais c’est Beyond Awesome aussi !!!!!!! Je suis tellement reconnaissant pour cela…. Pas de mots.

“JE NE PEUX PAS répondre à TOUTES les questions, car il s’agit d’une ‘ENQUÊTE EN COURS’. Alors ne demandez pas !!!!

“Wow !! Absolument incroyable !!!!!

«Mais croyez-moi… je ferai un ‘suivi’ quand je pourrai !!

«Merci à tous pour toutes vos préoccupations et votre amour.

“Le Rhoads Famille

“Articles toujours manquants ……

“Merci au département de police de North Hollywood !!!! (disparu depuis novembre 2019)”.

Plusieurs objets appartenant à Rhoads et sa famille ont été retrouvés début décembre 2019. Résident local Bobbi Fredriksz a déclaré qu’elle avait repéré une guitare et des photos dans une benne à ordures alors qu’elle promenait son chien un dimanche matin tôt. Au départ, elle n’y a rien pensé avant de rentrer chez elle et de voir un rapport sur le vol sur ABC7.

“Alors que j’étais allongé dans mon lit, je ne me sentais pas bien, quand ça s’est passé, c’était comme attendre une minute, oh mon Dieu,” Fredriksz Raconté ABC7. “J’ai couru tout le chemin du retour ici, il était toujours là. Quelqu’un d’autre a commencé à le voir et a appelé la police.”

École de musique Musonia a été fondée en 1948, en tant que lieu où les enfants et les adultes de la communauté locale pouvaient recevoir une éducation musicale à un prix abordable. Courir aujourd’hui par Deloresfils de Kelle Rhoads, Musonia continue d’enseigner aux étudiants locaux de tous âges le piano, la batterie et la guitare.

Randy Rhoads appris à jouer de la guitare à Musonia. Après son décès, Musonia joue désormais un double rôle d’école de musique et de Randy Rhoads musée.

Randy Rhoads et deux autres ont été tués le 19 mars 1982 lorsque le petit avion dans lequel ils volaient à Flying Baron Estates à Leesburg, en Floride, a frappé Ozzybus de tournée de, puis s’est écrasé dans un manoir. Rhoads avait 25 ans.

Rhoads, qui a joué dans Ozzyil y a quatre décennies, le groupe de musique recevra le prix d’excellence musicale à Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation, qui se tiendra à Cleveland, Ohio, Rocket Mortgage FieldHouse, le 30 octobre.

Le prix d’excellence musicale est décerné aux artistes, musiciens, auteurs-compositeurs et producteurs dont l’originalité et l’influence de la création musicale ont eu un impact dramatique sur la musique.

Delores Rhoads décédé en novembre 2015 à l’âge de 95 ans.

Excité rendu hommage à Delores avec “Dee”, un beau morceau de guitare classique sur OZZY OSBOURNEalbum de 1980 “Blizzard d’Ozz”.