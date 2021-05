La guitare et l’ampli volés de Randy Rhoads sont mystérieusement retournés

Environ 18 mois après avoir disparu, la guitare et l’ampli volés de Randy Rhoads ont été mystérieusement restitués, a révélé la sœur du légendaire guitariste.

Kathy Rhoads D’Argenzio, la soeur du cofondateur de Quiet Riot, a récemment annoncé sur Instagram que l’instrument (une Harmony Rocket de 1963, «Randy a joué pour la première fois de la guitare électrique») ainsi que l’amplificateur (une tête Marshall blanche de 1959 avec un «numéro de série bas») avait été récupéré.

En supposant que la photo téléchargée par Rhoads D’Argenzio soit à jour, les unités semblent être en excellent état – un point qui soulève des questions supplémentaires sur les circonstances liées à leur vol, la motivation de la partie responsable et leur emplacement précis lors du dernier un an et demi.

Cependant, d’autres détails ne sont pas disponibles actuellement, car la sœur de Randy Rhoads a clairement indiqué qu’elle «NE PEUT PAS répondre à TOUTES les questions», car la police enquête toujours sur le crime. Sur ce front, Rhoads D’Argenzio s’est rendu sur les réseaux sociaux fin novembre 2019 pour informer les fans que quelqu’un avait «totalement saccagé» l’école de musique Musonia de sa famille.

En plus d’infliger des dommages structurels considérables, le ou les criminels se sont enfuis avec la guitare susmentionnée de Randy Rhoads, la trompette Besson en argent de sa mère et divers autres instruments (y compris des clarinettes, des trompettes et une paire de guitares basses), selon un social- message médiatique de Rhoads D’Argenzio.

Dans le même post Instagram début décembre, Rhoads D’Argenzio a raconté que le ou les voleurs s’étaient également enfuis avec «CHAQUE seule photo de Randy, ma mère et Osbournes». Le 8 décembre 2019, Rhoads D’Argenzio a précisé que la police avait reçu un pourboire après que les médias locaux aient diffusé une histoire sur le vol, et que «certains (pas tous) des articles de Randy et Musonia ont été trouvés dans une benne à ordures.

Barry Stiglets, un habitant de Los Angeles, a indiqué dans une interview avec The Metal Voice qu’il avait découvert la benne à ordures remplie de souvenirs et d’équipement de grande valeur de Randy Rhoads (cherchant principalement à se composer des photographies précédemment notées ainsi que de certains instruments) en promenant son chien. .

«Non, littéralement, il y a un chemin que nous empruntons tous les matins, et l’un passe par une ruelle», a déclaré Stiglets. «Et après que le chien ait fait son truc, nous sommes retournés à pied, et nous passons devant une benne à ordures et il y a plusieurs énormes caisses à l’intérieur.

«C’est LA – parfois les gens quittent leur appartement, parfois les gens meurent, et ces choses sont jetées. Donc, [I] J’ai jeté un coup d’œil et c’était des instruments de musique, ce qui, vous savez, n’est pas une chose courante que vous voyez dans la benne à ordures », a-t-il terminé.

À partir de là, Stiglets a expliqué que les articles étaient dans la benne à ordures depuis au moins 6 h 30 (lorsque sa voisine promenait son propre chien et a repéré les boîtes) et que plusieurs autres personnes étaient parties avec des instruments et des photos avant l’arrivée de la police sur le scène.

En passant, Ozzy Osbourne a offert «une récompense de 25 000 $ pour les informations menant à l’arrestation et à la condamnation et / ou au retour de tous les objets volés», mais Stiglets a déclaré qu’un éventuel paiement était une préoccupation secondaire, tandis que l’individu qui a présenté le Harmony Rocket et le chef Marshall n’auraient pas demandé la récompense.

Il convient de noter en conclusion que Rhoads D’Argenzio a déclaré dans son post Instagram révélant la récupération de la guitare et de l’ampli de Randy Rhoads qu’elle avait l’intention de «’faire un suivi’ quand je le peux» – et que ses doigts restent croisés pour le objets manquants », y compris apparemment la trompette en argent susmentionnée.

Au moment de la publication de cet article, le PD de North Hollywood ne semblait pas avoir abordé le développement sur les médias sociaux ou sur le blog LAPD. Par ailleurs, Randy Rhoads devrait recevoir un prix d’excellence musicale lors de la cérémonie d’intronisation 2021 du Rock and Roll Hall of Fame, qui devrait avoir lieu le samedi 30 octobre.