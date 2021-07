La guitare Fender Jag Stang de Kurt Cobain revient pour le 30e anniversaire de “Nevermind” de Nirvana

La guitare modèle signature Jag-Stang NIRVANA‘s Kurt Cobain conçu avec Aile reviendra en octobre 2021.

Peu d’artistes dans l’histoire de la musique peuvent être crédités d’avoir changé l’industrie presque du jour au lendemain et d’avoir continué à influencer la culture musicale trois décennies après l’apogée de leur popularité. Cobain et ses camarades de NIRVANA sont apparus sur la scène au début des années 1990 en tant que talents générationnels qui combinaient des tons rauques et lourds, une énergie infusée de punk et des crochets mélodiques pour créer un son qui a rapidement attiré des millions de fans et établi le grunge et le rock alternatif comme un genre avec un attrait légitime pour le grand public.

Même si Kurt a été vu jouer une variété de Aile guitares au fil des ans, ses Aile Jaguar et Mustang restent les plus emblématiques en raison de leur utilisation sur le “Ça ne fait rien” tournée et “Sent comme de l’alcool d’ados” Clip musical. Kurt a conçu le Jag-Stang pour combiner ses éléments préférés des deux instruments et lui a donné vie avec l’aide du Aile Custom Shop en 1993.

“Kurt toujours joué des deux guitares”, Aile‘s Larry Brooks Raconté Guitare totale. “Il a pris des photos de chacun, les a coupés en deux et les a assemblés pour voir à quoi ils ressembleraient. C’était son concept, et nous l’avons détaillé et profilé pour lui donner un équilibre et une sensation.

“Il était vraiment facile de travailler avec lui”, a ajouté ruisseaux. “J’ai eu la chance de m’asseoir et de parler avec lui, puis nous lui avons construit un prototype. Il l’a joué un moment, puis a écrit quelques suggestions sur la guitare et nous l’a renvoyé. La deuxième fois, nous l’avons bien compris.”

Commémoration du 30e anniversaire de NIRVANArecord de séminal “Ça ne fait rien”, ce Jag-Stang est équipé des mêmes caractéristiques qui l’ont fait Kurtl’instrument idéal. Le corps en aulne offre un son percutant parfait pour les gros accords de puissance, la courte échelle de 24″ réduit la tension des cordes pour un jeu plus facile, et la touche en palissandre de 7,25″ de rayon avec manche en érable offre une sensation confortable qui ne fatiguera pas vos mains lors de l’accord. Les micros à simple bobinage et humbuckers personnalisés de style vintage sont parfaits pour recréer Kurtde tonalités classiques, tandis que les commutateurs à curseur Mustang offrent la possibilité de composer quatre réglages distincts pour une variété de tonalités en ou hors phase.

Cobain est décédé en 1994 d’une blessure par balle auto-infligée peu de temps après avoir pris une dose massive d’héroïne – qui aurait pu s’avérer fatale à elle seule.

Kurt a commencé à consommer de l’héroïne pour soulager les maux d’estomac chroniques dont il avait souffert toute sa vie.

NIRVANA a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll le 10 avril 2014 — cinq jours seulement après le 20e anniversaire de Cobainest la mort.

