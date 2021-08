La guitare Gibson Les Paul Deluxe d’Ace Frehley de 1973 devrait rapporter entre 150 000 $ et 250 000 $ aux enchères

Maison de vente aux enchères Je dois avoir du rock and roll a répertorié une Les Paul Deluxe 1973 à double coupe appartenant à l’original EMBRASSER guitariste As Frehley.

En décembre 1973, après EMBRASSER a signé son premier contrat d’enregistrement, Frehley acheté cette guitare chez Manny’s Music sur 48th Street à New York. As a beaucoup joué de la guitare, avec plus de 50 concerts documentés de 1973 à 1976. Frehley aimait tellement la guitare qu’il a même sculpté le talon du manche lui-même avec un tournevis.

En 1976, Frehley est allé à Strings & Things à Memphis, Tennessee et a converti cette Tobacco Burst Les Paul Deluxe en sa nouvelle Les Paul Black Double-Cut unique en son genre surnommée “Blackie”. A partir de là, la guitare peut être représentée dans Ascollection au fil des années.

As a finalement vendu la guitare et elle est passée de collectionneur à collectionneur jusqu’à ce qu’elle atterrisse entre les mains d’un bon ami de As‘s. Il pensait qu’après tant d’années, ce serait bien de retrouver la guitare avec le propriétaire d’origine. En 2015, As a remis la main sur la guitare qui a commencé de façon discutable EMBRASSERl’illustre carrière de. As a immédiatement reconnu sa vieille guitare et était plus qu’heureux de la jouer une fois de plus. La guitare est également signée au dos par As en 2015.

La guitare devrait être vendue aux enchères demain (11 août) et devrait rapporter entre 150 000 et 250 000 dollars. Il est livré avec une lettre de provenance, une lettre d’authenticité de Frehley et un Je dois avoir du rock and roll certificat d’authenticité.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).